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Aseguran 171 kilos de cocaína en tractocamión en Huixtla

El conductor y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para investigación.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 01:16 p.m.
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Aseguran 171 kilos de cocaína en tractocamión en Huixtla
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Al menos 170 paquetes con aparente cocaína, con un peso de 171.42 kilogramos, ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión, fueron asegurados por personal de la Agencia Nacional de Aduanas en conjunto con el Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Huixtla, Chiapas.

      Acciones de la autoridad

      Lo anterior, durante una revisión de rutina en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo de Huixtla, en la que agentes aduaneros inspeccionaron un tractocamión mediante equipo móvil de rayos X, con el que detectaron irregularidades en la densidad de ambos tanques de combustible, así como objetos rectangulares en su interior, informó el Gabinete de Seguridad.

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      Ante estos indicios, señaló en un comunicado, el personal realizó una inspección más detallada con apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, el cual dio un marcaje positivo en el que se localizaron 85 paquetes rectangulares en cada tanque de combustible, que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína, con un total de 170 paquetes y un peso de 171.42 kilos.

      El conductor y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, reportó este viernes el Gabinete de Seguridad.

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