Sheinbaum destaca exportaciones de electrónicos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, ante la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de que aumentarán 26% este año.

Proyección de crecimiento en exportaciones electrónicas

La Mandataria señaló que la demanda de centros de datos en Estados Unidos ha impulsado la ampliación de plantas en México y anticipó que este sector podría mantener su crecimiento.

Recuperación y expansión de la industria automotriz

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También indicó que la industria automotriz ha recuperado parte de su actividad pese a los aranceles, mientras que México ha ampliado sus mercados de exportación hacia Europa y Japón, con distintos productos.

La proyección de la CEPAL ubica a México por encima del promedio regional y de economías como Argentina y Brasil.