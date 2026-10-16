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Sheinbaum destaca exportaciones de electrónicos

La demanda de centros de datos en EE.UU. impulsa la ampliación de plantas en México.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 01:47 p.m.
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Sheinbaum destaca exportaciones de electrónicos
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, ante la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de que aumentarán 26% este año.

      Proyección de crecimiento en exportaciones electrónicas

      La Mandataria señaló que la demanda de centros de datos en Estados Unidos ha impulsado la ampliación de plantas en México y anticipó que este sector podría mantener su crecimiento.

      Recuperación y expansión de la industria automotriz

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      También indicó que la industria automotriz ha recuperado parte de su actividad pese a los aranceles, mientras que México ha ampliado sus mercados de exportación hacia Europa y Japón, con distintos productos.

      La proyección de la CEPAL ubica a México por encima del promedio regional y de economías como Argentina y Brasil.

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