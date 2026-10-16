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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Quiñones estrena Chevrolet Corvette Z06

El futbolista mexicano es reconocido por su éxito en Arabia Saudita y su pasión por los automóviles deportivos.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 01:25 p.m.
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Quiñones estrena Chevrolet Corvette Z06
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Julián Quiñones vive el mejor momento de su carrera profesional. Además de ya haber salido campeón de goleo en el futbol de Arabia Saudita, el delantero mexicano está nominado para el Balón de Oro, una distinción que se le otorga a los mejores del mundo.

      Julián Quiñones presume su Chevrolet Corvette Z06 2026

      Por todo lo anterior, el atacante del Al-Qadisiya decidió presumir su Chevrolet Corvette Z06 2026, un auto deportivo color blanco descapotable que ha sorprendido a más de uno.

      No es un secreto que Quiñones es un fanático de los automóviles deportivos; por ello, cuando se trata de gastar dinero, no escatima. En el mercado, la versión del Chevrolet Corvette Z06 2026 que se compró Quiñones está valuado en 4 millones 289 mil pesos.

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      Sueldo y colección de autos de Julián Quiñones

      De acuerdo con los últimos reportes, Julián Quiñones percibe un sueldo de 4.5 millones de dólares (80 millones de pesos) al año en el equipo árabe, una cifra que perfectamente le ayuda a comprarse este tipo de lujos. Cabe mencionar, que este es sólo uno de los múltiples autos que tiene en su colección el mexicano.

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