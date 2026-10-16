Asegura Rusia toma del bastión ucraniano de Dobropilia
La ofensiva en Dobropilia comenzó en agosto y se mantiene con combates constantes y toma de edificios.
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Las fuerzas rusas han conquistado el bastión ucraniano de Dobropilia, situado en la región de Donetsk, anunció este viernes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov.
Avances confirmados por el Estado Mayor ruso
"La agrupación Centro ha liberado la ciudad de Dobropilia, uno de los bastiones clave del enemigo en el eje de avance hacia Dnipropetrovsk" dijo en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Según Guerásimov, desde el 1 de septiembre de este año, el Ejército ruso ha tomado el control de 92 localidades en Ucrania.
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"Desde el 1 de septiembre, las formaciones y unidades militares han tomado el control de más de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio y 92 localidades", declaró ante Putin.
Objetivo estratégico en el Donbás
Agregó que los esfuerzos de las fuerzas armadas se centran en la conquista de todo el Donbás.
En este sentido, aseguró que "en septiembre y las dos primeras semanas de octubre, aproximadamente 500 kilómetros cuadrados y 23 localidades de la república popular de Donetsk" pasaron bajo control ruso.
Rusia anunció el inicio de una gran ofensiva en Dobropilia en agosto y desde entonces los partes militares informaban casi a diario sobre combates en la urbe con la toma de decenas de edificios.
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EFE
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