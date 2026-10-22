Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y causa muertos

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KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó Kiev con misiles balísticos en una andanada nocturna que duró horas, mientras que el ejército ruso afirmó el jueves que sus defensas antiaéreas interceptaron más de 800 drones lanzados por Ucrania contra Moscú y otras ciudades.

Al menos cuatro personas murieron en Ucrania y decenas más resultaron heridas, dijeron las autoridades, apenas horas después de que el presidente ruso Vladímir Putin aceptó "en principio" reanudar las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El consentimiento de Putin se produjo en conversaciones en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien habló de un "nuevo impulso" hacia la paz tras reunirse el martes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Noruega. No se fijó una fecha para las conversaciones tripartitas.

Representantes de esos tres países celebraron rondas de conversaciones "técnicas" en Emiratos Árabes Unidos y Suiza en enero y febrero, buscando sentar las bases para negociaciones detalladas. Sin embargo, se informó de pocos avances más allá de intercambios de prisioneros de guerra. Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en sus condiciones para detener los combates.

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Zelenskyy dice que sólo una reunión de líderes puede poner fin al estancamiento. Sobre la perspectiva de más "conversaciones técnicas" entre delegaciones: "Veremos qué pasa esta vez".

Zelenskyy no ve "ningún cambio" en la actitud de Moscú

Los ataques aéreos rusos alcanzaron 12 regiones de Ucrania durante la noche, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas más, incluidos cinco niños, informó Zelenskyy en redes sociales el jueves.

Dos mujeres de 50 y 60 años murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque ruso contra un mercado en Lozova, en la región nororiental ucraniana de Járkiv, reportó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional. Otra persona murió en otros ataques contra Járkiv, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

La capital ucraniana soportó una noche bajo el estruendo de 21 misiles balísticos llegados en tres oleadas que dañaron edificios de apartamentos, instalaciones energéticas, una estación de tren y el sistema de metro de Kiev, centros comerciales y negocios, dijo Zelenskyy. Una persona murió en Kiev.

Un misil balístico ruso con municiones de racimo —bombas que se abren en el aire y liberan decenas de submuniciones más pequeñas— tuvo como objetivo el centro de Kiev, declaró Serhii Beskrestnov, asesor de Zelenskyy .

Los ucranianos se preparan para meses de frío intenso en medio de una reciente escalada de ataques rusos que apunta contra la red eléctrica para dejar a los civiles sin calefacción, luz y agua corriente. Ucrania dice que Rusia está acumulando misiles balísticos para una campaña anual que los ucranianos describen como "convertir el invierno en un arma".

El bombardeo ruso mostró "que no ha habido ningún cambio real en la actitud de (Moscú) hacia todo lo que está sucediendo", indicó Zelenskyy.

Putin sopesa asistir al G20 en Miami

El líder ucraniano ha pedido a Washington que suministre más munición de defensa antiaérea Patriot para detener los misiles balísticos y que imponga más sanciones a Rusia.

Pero Trump ha llegado a un acuerdo con Putin para importar diésel de Rusia y suspendió fuertes sanciones contra Moscú, mientras funcionarios estadounidenses dicen que la munición de Patriot escasea.

Analistas occidentales dicen que Putin quiere dejar fuera a Europa y a Kiev y negociar el futuro de Ucrania directamente con Washington. El gobierno de Trump también ha menospreciado a Europa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el jueves que Putin recibió una invitación para asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre, pero que aún no ha decidido si irá.

"La administración estadounidense está haciendo mucho para ayudar a un arreglo pacífico", dijo Peskov a los periodistas. "Las capitales europeas no están haciendo nada para promover una resolución pacífica, y están haciendo mucho para provocar una mayor escalada de los combates".

Ucranianos critican al enviado de Trump por halagar a Putin

Witkoff, el enviado de Trump que se reunió con Putin en San Petersburgo el miércoles, fue duramente criticado en Ucrania y en Estados Unidos por elogiar al líder ruso como un "humanitario" por ordenar la liberación de un maestro estadounidense jubilado encarcelado bajo cargos de combatir como mercenario en Ucrania.

Además, los intentos de asesinato contra enemigos de Putin han sido comunes durante sus décadas en el poder. Y mientras se acerca el quinto aniversario de la invasión total de Rusia a su vecino, los ataques aéreos han matado a miles de civiles y a cientos de miles de soldados.

Los "brutales" ataques rusos demuestran "cómo suena realmente el ´humanismo´ ruso", apuntó el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en redes sociales. "El apaciguamiento, el servilismo y la adulación no detendrán esta guerra. Sólo la fuerza lo hará".

Rusia dice que interceptó más de 800 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 808 drones ucranianos, y se reportaron dos heridos.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, aseguró que 630 de los drones fueron lanzados hacia la capital rusa entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los aeropuertos de Moscú restringieron temporalmente el tráfico aéreo durante la noche.

El ejército ruso atacó en los bombardeos nocturnos las instalaciones involucradas en la fabricación y el almacenamiento de drones y misiles de crucero y la infraestructura de transporte en Kiev, aseveró el Ministerio de Defensa. También fueron alcanzadas infraestructuras en el puerto sureño de Odesa y embarcaciones utilizadas para las fuerzas armadas ucranianas, indicó.

En otros acontecimientos, los cuerpos de 252 personas, que Rusia dijo que eran soldados ucranianos, fueron devueltos a Ucrania en un intercambio, informó el jueves el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Trato de los Prisioneros de Guerra.

Rusia recibió 25 cuerpos de soldados rusos, dijo al medio RBC el legislador ruso Shamsail Saraliyev, miembro de un grupo parlamentario de coordinación que supervisa los intercambios.