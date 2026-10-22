Venezuela enfrenta cuestionamientos sobre sus reservas probadas de petróleo

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Una sola cifra distingue a Venezuela del resto del mundo: 303.000 millones de barriles de las llamadas reservas probadas de petróleo. Pero expertos afirman que la estimación del país, basada en datos envejecidos y exagerados de un gobierno corrupto, es intrínsecamente problemática y está lejos de estar probada.

Durante mucho tiempo, políticos e inversionistas han promocionado esa cifra como una medida importante del potencial energético sin explotar, más recientemente en comentarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al detallar un acuerdo amplio para que Estados Unidos tome el control de parte de las reservas venezolanas.

Pero una estimación más realista de las reservas probadas del país — una métrica de referencia, que representa la cantidad de petróleo que razonablemente puede extraerse bajo las condiciones actuales — es aproximadamente un tercio de lo que ha reportado, dijeron a The Associated Press media docena de expertos. Situaron la cifra probable entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, una cantidad enorme pero insuficiente para que Venezuela siga siendo el mayor poseedor de reservas del mundo.

Acuerdo Trump y reservas petroleras

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La distinción es importante mientras Venezuela y Estados Unidos intentan atraer nueva inversión a la deteriorada industria petrolera del país, y sugiere que el acuerdo que Trump anunció en agosto, al afirmar que Estados Unidos terminaría controlando más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, es mucho menos rentable de lo que él sostuvo.

Evanan Romero, exfuncionario de energía de Venezuela que ahora vive en Houston, dijo sobre el acuerdo que "esa es una propuesta muy, muy graciosa", y añadió que cree que el gobierno de Trump no investigó a fondo las afirmaciones del país sudamericano antes de involucrarse. "Si el gobierno de Estados Unidos los llamara y les pidiera que testificaran sobre cómo hicieron el procedimiento... bueno, el mundo entero sabrá que ese es un número gracioso, una mentira absoluta".

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

Expertos dicen que las cifras de Trump no cuadran

Trump ha dicho que, según el acuerdo, Estados Unidos controlará 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que supera la totalidad de las reservas de crudo de Estados Unidos. Ha citado repetidamente el número de 65.000 millones de barriles y ha calificado el acuerdo petrolero como el más grande de la historia, una forma de reponer las reservas estratégicas de Estados Unidos y bajar los precios de la gasolina, que se dispararon durante la guerra con Irán.

Pero expertos señalan que Estados Unidos está obteniendo acceso a una mezcla de yacimientos casi agotados o totalmente sin desarrollar, con una producción esperada que sería una fracción de lo que Trump afirmó. Algunos de los campos petroleros están en el interior de la Faja del Orinoco, una especie de territorio salvaje en el centro-oriente de Venezuela que plantea grandes desafíos técnicos.

"No podemos creer los 65.000 millones. Es imposible", afirmó Romero, y agregó que algunas empresas han abandonado esos campos por las dificultades.

La Casa Blanca no ha divulgado públicamente cómo llegó a la cifra de 65.000 millones y no respondió preguntas de AP. Un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió el acuerdo y las afirmaciones de Trump.

"Este acuerdo histórico marca un paso importante hacia la estabilización de la economía de Venezuela después de años de hiperinflación y casi nada de nueva inversión, al tiempo que más que duplica las reservas de petróleo de Estados Unidos", expresó Rogers.

Luisa Palacios, expresidenta de Citgo, dijo que sospecha que la cifra anunciada por el gobierno alude a petróleo almacenado bajo tierra, no a reservas probadas. En ese escenario, explicó, las reservas probadas probablemente serían alrededor de entre 10% y 12% de 65.000 millones, o cerca de 6.500 millones.

"¿Esos 65.000 millones de barriles asumen una tasa de recuperación del 20%?", preguntó Palacios, ahora investigadora de energía en la Universidad de Columbia. "Eso es lo que no puedo decir. Y por eso hay dudas al respecto".

Francisco Monaldi, experto petrolero venezolano en la Universidad Rice, estimó que entre 10.000 y 15.000 millones de barriles se clasificarían como reservas probadas en el corto plazo — muy por debajo de la estimación de Trump.

El petróleo que Estados Unidos controlaría, según funcionarios de ambos países, está en 17 campos bajo el control de una empresa conjunta entre la firma con sede en Estados Unidos y Venezuela North American Blue Energy Partners, o NABEP.

Las compañías petroleras que cotizan en bolsa están obligadas a reportar estimaciones de reservas probadas en informes anuales usando definiciones estrictas proporcionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. NABEP no cotiza en bolsa.

Origen y cuestionamientos de las reservas

Las estimaciones problemáticas comenzaron con Chávez

Los cálculos detrás de la afirmación de Venezuela sobre más de 303.000 millones de barriles de reservas comenzaron hace más de una década.

A mediados de la década de 2000, el entonces presidente Hugo Chávez se propuso contabilizar las reservas en la Faja del Orinoco, en medio del aumento de los precios mundiales del petróleo y un gasto público prácticamente sin restricciones. Se convirtió en un esfuerzo de varios años, con empresas estatales de Brasil, Irán, China, España y otros países invitadas a ayudar a calcular las reservas, y una firma con sede en Estados Unidos contratada para estudiarlas.

Pero el gobierno nunca ofreció explicaciones detalladas de sus conclusiones. Algunos expertos y observadores las han cuestionado desde entonces.

"Esos eran números graciosos que fueron cocinados por Hugo Chávez y su ministro de energía de ese momento", sostuvo Romero.

Monaldi coincidió: "Están inflados por un factor de casi tres".

La firma con sede en Estados Unidos contratada por Chávez estimó que Venezuela tenía más de 1 billón de barriles de petróleo bajo la superficie de la Faja del Orinoco, pero nunca calculó sus reservas probadas, o la cantidad con un 90% de probabilidad de ser extraída. El gobierno de Chávez hizo ese cálculo por su cuenta. La firma, Ryder Scott, se negó a avalar la cifra, finalmente abandonó su trabajo y no hizo comentarios a AP.

En su informe anual de 2011, la petrolera estatal de Venezuela dijo que sus reservas probadas aumentaron en unos asombrosos 82.000 millones de barriles, hasta casi 300.000 millones. La empresa — Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA — lo atribuyó a "ajustes debido a la revisión" de las tasas de recuperación. PDVSA no ofreció más detalles; sus operaciones, estadísticas y finanzas han estado envueltas en secreto durante años.

Con ese salto extraordinario, Venezuela superó a Arabia Saudí como el mayor poseedor mundial de reservas probadas en el reporte anual de la OPEP.

Los expertos creen que una tasa de recuperación precisa para las reservas petroleras de Venezuela hoy es de alrededor del 10% en general y aún menor — entre 5% y 8% — en la Faja del Orinoco, que se ha convertido en una prioridad de inversión para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Casa Blanca.

El petróleo allí es más espeso que la mayoría del crudo convencional y no fluye con facilidad hacia los pozos. Los productores podrían usar tecnología avanzada para aumentar la tasa de recuperación, pero eso requiere grandes inversiones, que las empresas dudan en hacer en un país dirigido por un gobierno con historial de incumplir contratos y con inestabilidad actual. El mandato de Rodríguez expiró en julio y no hay elecciones programadas.

Venezuela sigue en la cima de la lista de la OPEP

La OPEP ha aceptado los cálculos del país sobre reservas probadas y lo ha colocado en la cima de la lista de reservas probadas cada año desde 2011.

La OPEP — integrada por una docena de países, con Venezuela como miembro fundador — no respondió a una solicitud de comentarios.

El informe de 2026 de la OPEP fija las reservas probadas de Venezuela en 303.700 millones de barriles, lo que incluye reservas en la Faja del Orinoco y otras regiones productoras de petróleo. Arabia Saudí ocupó el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles, seguida por Irán, con 208.000 millones.

Pese al escepticismo generalizado, la cifra de 300.000 millones se ha mantenido. Ambos sucesores de Chávez — el ahora depuesto Nicolás Maduro y Rodríguez — la han citado repetidamente. También lo ha hecho la oposición política, incluida la laureada con el Nobel de la Paz María Corina Machado. El partido gobernante durante 27 años también usó la cifra para obtener préstamos de miles de millones de dólares de China y Rusia.

Expertos dijeron que los inversionistas privados que evalúan opciones en Venezuela querrán ver datos precisos del gobierno de Rodríguez. La falta de transparencia, añadieron, solo incrementa la reticencia de los inversionistas.

"Cualquier país que reporte una cifra de reservas que nunca cambia con el tiempo — eso huele extremadamente mal", afirmó Monaldi.