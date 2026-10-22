EU acusa a “El Tanque” por narcotráfico y armas
Iván Cazarín Molina, señalado como dirigente del CJNG y detenido en Jalisco, podría enfrentar hasta dos cadenas perpetuas
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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, por presunta conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por un delito relacionado con armas de fuego, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Cazarín Molina, identificado por las autoridades como cofundador y dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y permanece recluido en el penal del Altiplano.
La acusación le atribuye haber participado, entre 2005 y 2025, en una conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a territorio estadounidense.
El segundo cargo está relacionado con la presunta posesión y utilización de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. De ser declarado culpable, podría recibir una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, según la dependencia estadounidense.
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Las autoridades lo señalan como un operador del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La DEA sostiene que habría recurrido a la violencia y la intimidación para proteger las actividades de la organización.
En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó por su presunta participación en una red de robo de combustible vinculada al cártel. Esa medida implicó el bloqueo de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.
El anuncio de la acusación coincidió con el desechamiento de un amparo promovido por su defensa contra una posible extradición. Esa resolución no equivale a una autorización para entregarlo a Estados Unidos.
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