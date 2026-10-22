logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU acusa a “El Tanque” por narcotráfico y armas

Iván Cazarín Molina, señalado como dirigente del CJNG y detenido en Jalisco, podría enfrentar hasta dos cadenas perpetuas

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 06:15 p.m.
A
Iván Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan | FGR

Iván Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan | FGR

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, por presunta conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por un delito relacionado con armas de fuego, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

      Cazarín Molina, identificado por las autoridades como cofundador y dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y permanece recluido en el penal del Altiplano.

      La acusación le atribuye haber participado, entre 2005 y 2025, en una conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a territorio estadounidense.

      El segundo cargo está relacionado con la presunta posesión y utilización de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. De ser declarado culpable, podría recibir una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, según la dependencia estadounidense.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades lo señalan como un operador del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La DEA sostiene que habría recurrido a la violencia y la intimidación para proteger las actividades de la organización.

      En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó por su presunta participación en una red de robo de combustible vinculada al cártel. Esa medida implicó el bloqueo de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

      El anuncio de la acusación coincidió con el desechamiento de un amparo promovido por su defensa contra una posible extradición. Esa resolución no equivale a una autorización para entregarlo a Estados Unidos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU acusa a “El Tanque” por narcotráfico y armas
      EU acusa a “El Tanque” por narcotráfico y armas

      EU acusa a “El Tanque” por narcotráfico y armas

      SLP

      Pulso Online

      Iván Cazarín Molina, señalado como dirigente del CJNG y detenido en Jalisco, podría enfrentar hasta dos cadenas perpetuas

      Cómo la muerte de dos agentes de la CIA en México llevó a un proceso por traición a la patria
      Cómo la muerte de dos agentes de la CIA en México llevó a un proceso por traición a la patria

      Cómo la muerte de dos agentes de la CIA en México llevó a un proceso por traición a la patria

      SLP

      AP

      Dos agentes de la CIA murieron en un accidente tras desmantelar laboratorio de drogas en Chihuahua.

      Expertos alertan sobre fracaso de estrategia militarizada contra narcotráfico
      Expertos alertan sobre fracaso de estrategia militarizada contra narcotráfico

      Expertos alertan sobre fracaso de estrategia militarizada contra narcotráfico

      SLP

      EFE

      Activistas denuncian que la persecución penal afecta a sectores vulnerables y piden amnistías inmediatas.

      Sheinbaum: llevará algunos años suavizar curvas del Interoceánico
      Sheinbaum: llevará algunos años suavizar curvas del Interoceánico

      Sheinbaum: "llevará algunos años" suavizar curvas del Interoceánico

      SLP

      El Universal

      El proyecto mejorará la competitividad del tren, que ya transporta material, combustible y vehículos.