logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach

Alumnos, padres y docentes exigen el regreso de Genaro Castellanos

Por Huasteca Hoy

Octubre 22, 2026 06:05 p.m.
A
Exigen la restitución de Genaro Castellanos como director.

Exigen la restitución de Genaro Castellanos como director.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN VICENTE TANCUAYALAB. Alumnos, padres de familia y docentes del Cobach 16 se manifestaron contra la remoción del director Genaro Castellanos Ahumada y exigieron su restitución. La protesta dejó al plantel sin clases durante la jornada.

      Desde primera hora, los inconformes cuestionaron la sustitución de Castellanos Ahumada por Eduardo Martínez Reyes, procedente del municipio de Rayón.

      Los manifestantes defendieron la gestión del director saliente y señalaron que el cambio podría obedecer a motivos políticos, debido a su parentesco con el alcalde Gilberto González Zumaya, de Morena. Esta versión corresponde a los inconformes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Docentes deberán ser actualizados: Cobach

      Mientras los estudiantes de bachillerato incorporan cada vez con mayor facilidad la inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos a sus actividades escolares, uno de los principales retos del ...

      Se tenía prevista una reunión con la Dirección General del Colegio de Bachilleres, encabezada por Ricardo Daniel Centeno Trejo, para abordar el conflicto. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, las autoridades consideraban el relevo una decisión tomada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach
      Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach

      Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach

      SLP

      Huasteca Hoy

      Alumnos, padres y docentes exigen el regreso de Genaro Castellanos

      Víctimas de mordedura de perro deben denunciar al dueño del can
      Víctimas de mordedura de perro deben denunciar al dueño del can

      Víctimas de mordedura de perro deben denunciar al dueño del can

      SLP

      Redacción

      Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore
      Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore

      Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore

      SLP

      Redacción

      En redes sociales anuncia la llegada a las comunidades

      Mujer cae al zafarse remolque de moto
      Mujer cae al zafarse remolque de moto

      Mujer cae al zafarse remolque de moto

      SLP

      Carmen Hernández