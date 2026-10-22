Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach
Alumnos, padres y docentes exigen el regreso de Genaro Castellanos
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SAN VICENTE TANCUAYALAB. Alumnos, padres de familia y docentes del Cobach 16 se manifestaron contra la remoción del director Genaro Castellanos Ahumada y exigieron su restitución. La protesta dejó al plantel sin clases durante la jornada.
Desde primera hora, los inconformes cuestionaron la sustitución de Castellanos Ahumada por Eduardo Martínez Reyes, procedente del municipio de Rayón.
Los manifestantes defendieron la gestión del director saliente y señalaron que el cambio podría obedecer a motivos políticos, debido a su parentesco con el alcalde Gilberto González Zumaya, de Morena. Esta versión corresponde a los inconformes.
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Se tenía prevista una reunión con la Dirección General del Colegio de Bachilleres, encabezada por Ricardo Daniel Centeno Trejo, para abordar el conflicto. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, las autoridades consideraban el relevo una decisión tomada.
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