Rusia confirma visita de Witkoff

Kiev, Ucrania.- Un alto funcionario del Kremlin confirmó el miércoles que el enviado estadounidense Steve Witkoff visitará Moscú la próxima semana, mientras los esfuerzos para encontrar un consenso para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania cobran impulso.

Pero Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso, Vladímir Putin, insistió en que los funcionarios del Kremlin aún no han visto una propuesta de paz de Estados Unidos, a pesar de que representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones a principios de esta semana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Después de las conversaciones del fin de semana en Ginebra entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró que el plan podría ser “viable”, aunque quedan puntos clave por resolver.

Los países europeos, alarmados por la agresión de Rusia y que ven su propio futuro en juego en las negociaciones sobre Ucrania, están luchando por hacer oír su voz en las conversaciones mientras Estados Unidos toma la delantera.

La ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia sufrió un gran ataque ruso con drones durante la noche que dañó más de 50 edificios residenciales, incluida una residencia universitaria llena de gente, informó el miércoles el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov. El ataque hirió al menos a 19 personas.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas derribaron 33 drones ucranianos durante la noche en varias regiones rusas y el mar Negro, según el Ministerio de Defensa ruso.