Satélite de Surcorea fue lanzado al espacio

Por AP

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Satélite de Surcorea fue lanzado al espacio

Seúl, Corea del Sur.- Corea del Sur lanzó su satélite más grande hasta la fecha en su cohete espacial desarrollado nacionalmente, el cuarto de seis lanzamientos planeados hasta 2027.

El cohete Nuri de tres etapas despegó desde el puerto espacial del país en una isla frente al condado costero suroeste de Goheung. Funcionarios aeroespaciales manifestaron que el cohete colocó un satélite científico de 516 kilogramos y 12 microsatélites en una órbita objetivo a unos 600 kilómetros sobre la Tierra.

La Administración Aeroespacial de Corea señaló que el satélite principal hizo contacto exitoso con una estación terrestre surcoreana en la Antártida unos 40 minutos después del despegue a la 1:55 am, confirmando que estaba funcionando normalmente, incluyendo el despliegue de sus paneles solares. Los 12 microsatélites contactarán con las estaciones terrestres secuencialmente, según el cronograma de comunicación de cada dispositivo.

El satélite principal está equipado con una cámara de resplandor aéreo de amplio alcance para observar la actividad auroral y sistemas separados para medir el plasma y los campos magnéticos.

La docena de pequeños satélites “cubo” incluyen sistemas GPS para estudiar la atmósfera terrestre, cámaras infrarrojas para rastrear plásticos en los océanos y sistemas para probar células solares o equipos de comunicación.

