Vizcarra pasará 14 años tras las rejas

Lima, Perú.- Un tribunal de Perú condenó el miércoles a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra tras considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

El exmandatario (2018-2020) será enviado a un penal porque la condena es efectiva y de ejecución inmediata. Se desconoce dónde quedará confinado.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, dijo Vizcarra en X en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por su partido Perú Primero de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El exmandatario cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, que son de derecha y entre los cuales tiene un gran peso la fuerza del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a la que se enfrentó en su gobierno.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará el fallo.