logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

James Comey se declara inocente, en caso penal

Por AP

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
James Comey se declara inocente, en caso penal

Alexandria, Virginia.- El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente en un caso penal que ha puesto de aliviar los esfuerzos del Departamento de Justicia contra adversarios del presidente estadounidense Donald Trump. Los abogados de Comey planean argumentar que la acusación tiene motivaciones políticas y debería ser desestimada.

La lectura de cargos requirió menos de media hora, pero el momento estuvo cargado de un significado histórico, dado que el caso ha amplificado las preocupaciones de que el Departamento de Justicia está siendo usado como un arma para perseguir a los enemigos políticos de Trump y opera a instancias de una Casa Blanca decidida a buscar represalias.

La declaración de inocencia de Comey ante las acusaciones de que mintió al Congreso hace cinco años inicia un proceso de disputas legales que podría culminar, dentro de algunos meses, en un juicio ante el tribunal federal de Alexandria, Virginia, justo a las afueras de Washington. Los abogados defensores dijeron que tienen la intención de pedir que se desestime el caso antes del juicio, argumentando que constituye una persecución vengativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Nobel premia avances en MOF
El Nobel premia avances en MOF

El Nobel premia avances en MOF

SLP

EFE

El premio de Química reconoce el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura molecular

Rusia golpea red eléctrica de Kiev
Rusia golpea red eléctrica de Kiev

Rusia golpea red eléctrica de Kiev

SLP

AP

Un ataque ruso daña gravemente una planta antes del invierno

James Comey se declara inocente, en caso penal
James Comey se declara inocente, en caso penal

James Comey se declara inocente, en caso penal

SLP

AP

Deslizamiento golpea autobús en India
Deslizamiento golpea autobús en India

Deslizamiento golpea autobús en India

SLP

AP