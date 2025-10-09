James Comey se declara inocente, en caso penal

Alexandria, Virginia.- El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente en un caso penal que ha puesto de aliviar los esfuerzos del Departamento de Justicia contra adversarios del presidente estadounidense Donald Trump. Los abogados de Comey planean argumentar que la acusación tiene motivaciones políticas y debería ser desestimada.

La lectura de cargos requirió menos de media hora, pero el momento estuvo cargado de un significado histórico, dado que el caso ha amplificado las preocupaciones de que el Departamento de Justicia está siendo usado como un arma para perseguir a los enemigos políticos de Trump y opera a instancias de una Casa Blanca decidida a buscar represalias.

La declaración de inocencia de Comey ante las acusaciones de que mintió al Congreso hace cinco años inicia un proceso de disputas legales que podría culminar, dentro de algunos meses, en un juicio ante el tribunal federal de Alexandria, Virginia, justo a las afueras de Washington. Los abogados defensores dijeron que tienen la intención de pedir que se desestime el caso antes del juicio, argumentando que constituye una persecución vengativa.