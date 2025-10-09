Deslizamiento golpea autobús en India

Nueva Delhi.- Al menos 15 personas murieron el martes por la noche después de que un enorme deslizamiento de tierra impactó contra un autobús en Himachal Pradesh, en el norte de India.

El autobús circulaba por un tramo montañoso cerca del distrito de Bilaspur cuando se produjo un deslizamiento de tierra luego de varios días de lluvias torrenciales. El autobús llevaba entre 20 y 25 pasajeros en ese momento y entre los fallecidos hay nueve hombres, cuatro mujeres y dos niños, indicó la policía.

Tres niños que resultaron heridos fueron rescatados y admitidos en un hospital local, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Sukhvinder Singh Sukhu, el funcionario electo de mayor rango del estado.

Las operaciones de rescate continuaron el miércoles en un intento por encontrar a otros pasajeros desaparecidos que se creen que están muertos, informó la policía.

Lluvias intermitentes han azotado la región desde el lunes, haciendo que los frágiles escaleras montañosas se vuelvan inestables.

La presidenta Draupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi ofrecieron sus condolencias tras el incidente.

Las lluvias de este año han provocado inundaciones y crecientes de tierra en todo el sur de Asia, que incluye India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas y Nepal.