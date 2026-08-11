Gobiernos de Venezuela e Israel establecen mecanismos consulares

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Venezuela e Israel anunciaron el martes que acordaron establecer un mecanismo de coordinación para la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en ambos países, según sea necesario, luego de la visita al país sudamericano de una delegación humanitaria israelí tras los mortíferos terremotos de junio.

Los gobiernos de ambos países reconocieron la trascendencia del "vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", indicó un comunicado difundido por el canciller venezolano Félix Plasencia en sus redes sociales.

Venezuela e Israel, que no tienen relaciones diplomáticas, también acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras los dos poderosos terremotos que azotaron al país sudamericano y que dejaron al menos 6.301 fallecidos.

Los acuerdos se concretaron después de la visita de la delegación humanitaria israelí, compuestas por ingenieros estructuralistas y otros expertos, para ayudar en la evaluación de edificaciones colapsadas, entre otras labores técnicas, tras los dos sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud del 24 de junio y en "seguimiento a las conversaciones sostenidas entre altas autoridades de ambas partes", destacó el escrito.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió públicamente ayuda y equipos de rescate de países de todo el espectro político, en particular del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y sus aliados, entre ellos Israel. Paradójicamente, en 1999 tras las catastróficas inundaciones y deslaves que afectaron el país, el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, rechazó ofertas de asistencia de Estados Unidos, con el que rivalizó políticamente.

Trump ha procurado trabajar estrechamente con Rodríguez para estabilizar Venezuela luego de la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro tras una sorpresiva operación militar estadounidense.

Después de los potentes sismos, que dejaron al menos 16.740 heridos y 17.900 ciudadanos sin viviendas por el colapso de 190 edificios, la mandataria en funciones expresó su agradecimiento por la ayuda extranjera, destacando a Israel.

A principios de 2009, Chávez rompió relaciones con Israel en protesta por las acciones militares de ese país en la Franja de Gaza, controlada por Hamás.

A semejanza de Chávez, su mentor político y antecesor Maduro fue un feroz crítico de Israel y partidario de la independencia palestina. Las autoridades palestinas establecieron relaciones diplomáticas oficiales con Venezuela en abril de 2009 y abrieron una representación diplomática en Caracas.