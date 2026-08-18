Seúl espera diálogo EU-Corea del Norte

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Seúl, Corea del Sur.- El gobierno surcoreano expresó el lunes su esperanza de que se reanude la diplomacia entre Estados Unidos y Corea del Norte para aliviar la animosidad en la península de Corea, al momento en que la orden del presidente estadounidense Donald Trump de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur generó preocupaciones de que podría perjudicar la preparación de los aliados frente a las amenazas norcoreanas.

Los ejercicios estivales Ulchi Escudo de Libertad, de 11 días, comenzaron el lunes por la mañana según lo previsto, y no se sabía qué partes del entrenamiento serán reducidas. El anuncio desconcertó a muchos en Corea del Sur, una clave aliada de Estados Unidos en Asia, donde la seguridad nacional es una prioridad máxima debido a las amenazas de Corea del Norte, país que cuenta con armas nucleares.

La oficina presidencial de Lee dijo que el gobierno espera que la "relación amistosa" entre Trump y Kim conduzca a un "diálogo significativo" entre Estados Unidos y Corea del Norte e inicie conversaciones para promover la paz y la estabilidad en la península de Corea. Señaló que Corea del Sur realizará los esfuerzos diplomáticos necesarios para ello.