Sheinbaum desconoce citatorio de FGR a exsecretario de Marina

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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desconoce si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue llamado a entrevista por la Fiscalía General de la República (FGR), ante el caso de huachicol fiscal presuntamente liderado sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

"No tengo información, no sé si la Fiscalía pudiera informar, pero en todo caso que la Fiscalía informe. No, no tenemos conocimiento que haya sido convocado y en todo caso que la Fiscalía informe", precisó la Mandataria.

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Durante la conferencia matutina de este martes 11 de agosto, la Jefa del Ejecutivo también fue cuestionada sobre la posible participación del exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna en otra red de huachicol fiscal integrada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, detenido el mes pasado."La Fiscalía tiene que informar y como lo hemos dicho nosotros, nosotros no cubrimos a nadie y las investigaciones que le solicite la Fiscalía al gabinete de Seguridad para apoyo, coadyuvancia, se realizan con toda libertad", aseguró Sheinbaum Pardo.El 22 de julio pasado, el diputado federal del PAN, Máximo García López, denunció que Ernesto Ruffo es el primer preso político del sexenio, mientras hay señalamientos "específicos, como el exsenador de Morena, Gerardo Novelo, en su terreno, de su propiedad, 8 mil millones de litros de huachicol."El señor está amparado, hay un solo detenido, dónde está eso que ustedes vienen aquí a llenarse la boca, señalando que no hay impunidad. El problema más grave es que no se mide con la misma vara, a la oposición se le trata, se le denigra", acusó el legislador opositor durante un debate en la Comisión Permanente del Congreso.Sobre presuntos centros clandestinos que venden huachicol en carreteras, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que hay operativos permanentes de la Guardia Nacional para desmantelarlos. Ante estas "cachimbas", aseguró que las autoridades investigan el origen de este combustible robado."Hay operativos permanentes, a veces requieren mucho más apoyo o requieren la presencia de un de alguien de las fiscalías estatales o Fiscalía general, pero trabaja muy bien la Guardia. A veces es una sola patrulla y requiere el apoyo de otros. Pero ahí permanentemente incluso hace como un año se hizo un operativo muy importante para evitar que hubiera esta venta de combustible", mencionó.