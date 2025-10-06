logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Somalia pone fin a ataque a una prisión

Por AP

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Somalia pone fin a ataque a una prisión

Mogadiscio, Somalia.- Las fuerzas gubernamentales de Somalia pusieron fin a un asedio de seis horas contra una prisión ubicada cerca de la sede de la presidencia en la capital, Mogadiscio, matando a los siete atacantes, informó el gobierno el domingo.

Las autoridades indicaron que no hubo civiles ni efectivos de seguridad muertos en el ataque, que fue reivindicado por el grupo militante al-Shabab, vinculado a al-Qaeda, que ha llevado a cabo numerosos ataques en Somalia.

El ataque ocurrió solo unas horas después de que el gobierno federal levantara varios bloqueos viales en Mogadiscio. Las barreras habían estado en su lugar durante años para proteger sitios gubernamentales, pero muchos residentes argumentaron que obstruían el tráfico y el comercio.

Mogadiscio había estado relativamente tranquila en los últimos meses, ya que las fuerzas gubernamentales, respaldadas por milicias locales y tropas de la Unión Africana, expulsaron a los combatientes de al-Shabab de varias áreas en el centro y sur de Somalia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno sostuvo que ningún prisionero escapó de la prisión de Godka Jilacow durante el ataque.

Un propietario de ambulancias privadas, Abdulkadir Adam, afirmó que sus vehículos habían transportado a casi 25 pacientes desde el lugar a varios hospitales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias en Nepal dejan 44 muertos
Lluvias en Nepal dejan 44 muertos

Lluvias en Nepal dejan 44 muertos

SLP

AP

Se registran aludes e inundaciones mortales

Israel y Hamás alistan diálogo
Israel y Hamás alistan diálogo

Israel y Hamás alistan diálogo

SLP

AP

Se preparan para negociaciones en Egipto sobre Gaza, pero continúan los ataques israelíes

Marchas paralizan capital ecuatoriana
Marchas paralizan capital ecuatoriana

Marchas paralizan capital ecuatoriana

SLP

AP

Somalia pone fin a ataque a una prisión
Somalia pone fin a ataque a una prisión

Somalia pone fin a ataque a una prisión

SLP

AP