Israel y Hamás alistan diálogo

El Cairo, Egipto.- Israel y Hamás se preparan para negociaciones indirectas en Egipto este lunes, al tiempo que crecen las esperanzas de un posible alto el fuego en Gaza luego que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que podría anunciarse la liberación de rehenes esta semana.

El principal negociador israelí, Ron Dermer, y la delegación partirán el lunes para las conversaciones en Sharm el-Sheij, informó la oficina de Netanyahu. Un funcionario egipcio reveló que la delegación de Hamás había llegado.

Las discusiones se centrarán en el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos detenidos por Israel, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes”.

Hablando en el programa “This Week” de la cadena ABC, describió dos fases una vez que Hamás aceptó el plan de Trump: Los rehenes son liberados e Israel se retira en Gaza hasta la “línea amarilla”, donde estaba en agosto.

Rubio dijo a CBS que Hamás debería liberar a los rehenes a medida que estén listos, y que el bombardeo debe terminar para que puedan ser liberados.

El plan de Estados Unidos también aborda el futuro de Gaza. En un intercambio de mensajes de texto con Jake Tapper de CNN, Trump dijo que habría una “obliteración completa” si Hamás permanecía en el poder allí. Trump también envió un mensaje de texto diciendo que Netanyahu estaba de acuerdo con poner fin al bombardeo y lograr la paz en Gaza, pero agregó, “pronto en el resto”.

Al tiempo que cientos de miles de personas marchaban en varias ciudades europeas y en otros lugares el domingo en apoyo a los palestinos, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países de la mayoría musulmana emitieron un comunicado conjunto celebrando los pasos hacia un posible alto el fuego.

Trump ha ordenado a Israel que detenga el bombardeo de Gaza, pero los residentes y los hospitales denunciaron que los ataques continuaron, con al menos 12 muertos el domingo.