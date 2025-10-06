logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Marchas paralizan capital ecuatoriana

Por AP

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Marchas paralizan capital ecuatoriana

Quito, Ecu.- Pocas horas después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en diez provincias, marchas a favor y en contra del gobierno coincidieron el domingo en Quito, en medio de incidentes con la fuerza pública y mientras continúa un paro indígena en rechazo al alza del precio del diésel.

Las protestas en contra del gobierno ecuatoriano, convocadas por la mayor organización indígena del país, empezaron dos semanas atrás debido a la eliminación del subsidio estatal de 1,100 millones de dólares al diésel, lo que provocó su alza de 1.80 a 2.80 dólares el galón.

Cerca de la medianoche del sábado, el gobierno declaró un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias, en las que predomina la población indígena y donde se han focalizado las protestas que han dejado un muerto, varios heridos , casi un centenar de detenidos y militares retenidos, que fueron liberados posteriormente.

En tanto, la jornada de concentraciones en la capital en pro y en contra del gobierno no estuvo exenta de incidentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Sube el diésel, sube todo”, rezaba una consigna, y “Fuera Noboa, fuera” expresaba otra en una protesta de decenas de manifestantes opuestos al gobierno.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias en Nepal dejan 44 muertos
Lluvias en Nepal dejan 44 muertos

Lluvias en Nepal dejan 44 muertos

SLP

AP

Se registran aludes e inundaciones mortales

Israel y Hamás alistan diálogo
Israel y Hamás alistan diálogo

Israel y Hamás alistan diálogo

SLP

AP

Se preparan para negociaciones en Egipto sobre Gaza, pero continúan los ataques israelíes

Marchas paralizan capital ecuatoriana
Marchas paralizan capital ecuatoriana

Marchas paralizan capital ecuatoriana

SLP

AP

Somalia pone fin a ataque a una prisión
Somalia pone fin a ataque a una prisión

Somalia pone fin a ataque a una prisión

SLP

AP