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Sube cifra de muertos en Venezuela

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Sube cifra de muertos en Venezuela
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      CARACAS.- La cifra de fallecidos tras los dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que estremecieron Venezuela el 24 de junio pasado se incrementó el viernes a 5.069, informaron las autoridades.

      El número de heridos, en tanto, se mantiene constante en 16.740 desde hace 11 días, según el nuevo reporte difundido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante sus redes sociales.

      La cifra de muertos sigue creciendo mientras continúan las labores de remoción de escombros, particularmente en el estado costanero de La Guaira, que fue la región más afectada por los sismos y se ubica en el lado norte de la cordillera que separa la capital venezolana, Caracas, del mar Caribe. 

      Después de los dos devastadores sismos se contabilizaron hasta el viernes 1.331 réplicas.

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      Según reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de 1,600 estructuras de otras índole, como puentes y carreteras, fueron afectadas.

      El gobierno interino ha estimado que los terremotos dejaron 17.907 personas sin viviendas.

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