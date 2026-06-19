Suiza se impone a Bosnia-Herzegovina

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LOS ANGELES.- Suiza celebró una de sus victorias más holgadas en la historia de la Copa del Mundo al golear por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la apertura de la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, que concluirá con el duelo entre Canadá y Qatar.

El juvenil Johan Manzambi, delantero del Friburgo, abrió el marcador a los 74´ con una volea de derecha al capturar al borde del área chica un despeje de cabeza de Amar Memic después de un centro desde la izquierda de Rubén Vargas.

El propio Vargas, que había ingresado con Manzambi a los 71´ tras la segunda pausa de hidratación en el SoFi Stadium de Los Ángeles, aumentó la ventaja a los 84´ con un derechazo bajo y cruzado tras recibir de Breel Embolo. El seleccionado helvético del DT Murat Yakin supo aprovechar que Bosnia y Herzegovina había sufrido a los 80´ la expulsión de Tarik Muharemovic, a quien el árbitro portugués Joao Pedro Pinheiro le mostró la tarjeta roja por considerar que interrumpió una acción manifiesta de gol al derribar afuera del área a Embolo.

Con la roja a Muharemovic, el Mundial 2026 ya acumula cuatro expulsiones, la misma cantidad registrada en todos los partidos de Rusia 2018 y Qatar 2022, pues el árbitro brasileño Wilton Sampaio envió a los vestuarios antes de tiempo al mexicano César Montes y a los sudafricanos Siphephelo Sithole y Themba Zwane en el duelo inaugural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Manzambi, de 20 años y 247 días de edad, marcó el 3-0 transitorio a los 90´ tras un centro de Vargas y se convirtió así en el suplente más joven en celebrar un doblete en un mismo partido de la Copa del Mundo, superando la marca de 2002 del paraguayo Nelson Cuevas (22 y 153).

Bosnia y Herzegovina descontó en el tercer minuto adicionado del complemento mediante una volea de derecha de Ermin Mahmic, quien capturó detrás del punto del penal el puñetazo del arquero Gregor Kobel tras un córner desde la izquierda. Pero el capitán Granit Xhaka puso cifras definitivas a la victoria de Suiza al convertir en el séptimo minuto adicionado de la segunda mitad el penal que Pinheiro sancionó por la falta de Amar Memic sobre Djibril Sow.

Suiza también había goleado por 4-1 a Rumania en USA 94 y a Italia en el Mundial que organizó en 1954, mientras que superó por 3-0 a Honduras en Brasil 2014. Suiza, que había decepcionado al empatar 1-1 con Qatar en el debut, sólo logró inquietar a Vasilj mediante intentos de Dan Ndoye, quien fue reemplazado justamente por Manzambi.

A su vez, Kobel sólo debió atrapar un débil derechazo de Amar Memic en la primera mitad y a los 69´ debió esforzarse para responder ante un remate de Amar Dedic. Por su parte, Vasilj evitó más goles de Suiza al tapar un cabezazo de Embolo a los 63´ y un tiro libre de Vargas posterior a la expulsión de Muharemovic, mientras que Manzambi no llegó a empujar un centro desde la izquierda de Vargas a los 88´.

Edin Dzeko, experimentado delantero bosnio del Schalke 04, jugó hasta los 63´ y se dio el gusto de sumarse a una lista de jugadores (sin contar arqueros) en disputar un partido de la Copa del Mundo con más de 40 años.

Dzeko, de 40 años y 93 días, se sumó al camerunés Roger Milla (42 y 39), al portugués Cristiano Ronaldo (41 y 132) y al croata Luka Modric (40 y 281) tras haber permanecido en el banco de suplentes durante el empate 1-1 del debut contra Canadá, anfitrión con México y Estados Unidos.