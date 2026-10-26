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Visita del papa León XIV obliga a suspensión de vuelos en Cusco

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete detendrá operaciones entre las 7:45 y 15:05 horas para la seguridad del papa.

Por EFE

Octubre 26, 2026 04:51 p.m.
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Visita del papa León XIV obliga a suspensión de vuelos en Cusco
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      Lima, 26 oct (EFE).- El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, de la ciudad del Cusco, en el sureste de Perú, suspenderá sus vuelos entre las 7:45 y 15:05 horas (12:45 y 20:05 GMT) del 15 de noviembre para facilitar la llegada y salida del papa León XIV durante su visita a la capital incaica, informaron este lunes las autoridades locales.

      Acciones de la autoridad

      "El último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7:15 de la mañana. Por lo cual va a estar suspendido el día 15, en horas de la mañana, los vuelos hasta que se retire el papa", declaró el gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la municipalidad del Cusco, Reynaldo Bellido, a la emisora RPP.

      El funcionario agregó que está "exhortando a la población y también a los turistas" para que prevean que ese día no habrá vuelos, y que si van a tomar conexiones de madrugada puedan utilizar las vías alternas para llegar al terminal aéreo.

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      Detalles confirmados

      La decisión responde a una medida de seguridad para el viaje del pontífice y fue comunicada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), para que informe, a su vez, a las aerolíneas que cubren varios vuelos al día al principal destino turístico de Perú.

      El papa León XIV arribará a Cusco el domingo 15 de noviembre, a las 10:00 horas, procedente de la norteña Chiclayo, para encabezar un encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

      Luego, a las 11:45 horas realizará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en el centro histórico de Cusco.

      Tras su paso por esta ciudad, el papa viajará a las 13:05 horas hacia la amazónica ciudad de Pucallpa.

      El Santo Padre, que obtuvo la nacionalidad peruana y vivió en el país por más de 20 años, visitará Perú del 11 al 16 de noviembre, fechas en las que recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

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