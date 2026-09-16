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Termina la huelga de médicos en Paraguay

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Termina la huelga de médicos en Paraguay
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      Asunción, Par.- El gobierno de Paraguay informó que alcanzó un acuerdo con los médicos en medio de la huelga que paraliza desde hace más de tres semanas la salud pública nacional.

      Los médicos de la red pública, de la que depende el 70% de la población, iniciaron el 24 de agosto un paro en todo el país para exigir mejores condiciones laborales, un ajuste salarial y la provisión de más insumos. Según el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), los sueldos de los galenos están congelados desde 2012.

      Tras una serie de reuniones el Ministerio de Salud anunció que llegó a un entendimiento con el sector. Además de un aumento salarial de dos millones de guaraníes (unos 335 dólares), el gobierno acordó reconocer y remunerar los días festivos trabajados, incorporar más profesionales a la plantilla permanente del servicio público y aportar 260 millones de dólares adicionales a la cobertura de medicamentos e insumos.

      El acuerdo representa "una señal concreta de que este gobierno escucha y dialoga para reivindicar a quienes sostienen todos los días nuestro sistema de salud", dijo en una rueda de prensa el ministro del área, Isaías Fretes, quien asumió el cargo hace apenas dos días.

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      Una vez que el sindicato ratifique la propuesta se oficializará el levantamiento de dicha huelga. La asamblea general del gremio está convocada para la noche de este miércoles.

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