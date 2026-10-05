Tiroteo en fiesta en EU; 2 muertos
El festejo en Georgia albergada a más de mil personas
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Georgia, EU.- Dos personas murieron por disparos y más de una treintena resultaron heridas en una fiesta de regreso de estudiantes la madrugada del domingo en Georgia, informaron las autoridades estatales.
Había más de 1,000 personas en el lugar y hubo más de 50 disparos en al menos dos ubicaciones separadas por aproximadamente una cuadra en Viena, dijo al canal WMAZ-TV el comandante policial del condado Dooly, Craig Peavy.
El incidente ocurrió durante el fin de semana de regreso de estudiantes de la escuela secundaria del condado Dooly. El evento, sin embargo, no estaba patrocinado por la escuela, informó Sherrod Willaford, superintendente del Sistema Escolar del condado.
"Reconocemos que su impacto puede alcanzar a muchos de nuestros estudiantes, familias y personales", indicó en un comunicado. Señaló que las escuelas abrirán el lunes, pero que se han tomado medidas de seguridad adicionales. No precisó qué hijo.
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Vienna está a unos 209 kilómetros al sur de Atlanta y a unos 80 kilómetros en auto al sur por el corredor de la Interestatal 75 desde la ciudad de Macon, en el centro de Georgia, donde 12 adolescentes resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento entre personas en una fiesta de cumpleaños la semana pasada en un parque de la ciudad.
Los agentes encontraron a dos personas muertas en el lugar y varias otras heridas de bala, indicaron las autoridades. La policía no precisó cuántas de las 35 personas heridas habían sido alcanzadas por disparos ni ofreció detalles sobre qué lesiones presentaban y cuán graves eran. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales para recibir tratamiento, señaló la agencia.
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