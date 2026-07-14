Tripulación de NASA y Roscosmos llega a estación espacial tras lanzamiento

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MOSCÚ (AP) — Una tripulación de Estados Unidos y Rusia llegó el martes a la Estación Espacial Internacional después de despegar desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

Misión Soyuz MS-29 y tripulación internacional

El astronauta de la NASA Anil Menon y sus compañeros rusos Pyotr Dubrov y Anna Kikina despegaron según lo previsto a las 7:47 p.m. (1447 GMT) a bordo de la nave rusa Soyuz MS-29 de Roscosmos para una estancia de ocho meses en la base espacial. Su nave se acopló sin problemas a la estación en modo automático unas tres horas después del lanzamiento.

Cooperación entre NASA y Roscosmos pese a tensiones

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, estuvo presente el martes en el despegue, la primera visita a Baikonur de un jefe de la NASA en ocho años que destacó la cooperación en órbita entre Moscú y Washington pese a las tensiones por la acción militar de Rusia en Ucrania.

Antes del lanzamiento, Isaacman se reunió con Dmitry Bakanov, jefe de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia. Durante la reunión del lunes con la tripulación, Isaacman agradeció a Roscosmos por sus labores para preparar la misión, y señaló que "el trabajo integrado realizado durante los últimos meses refleja el profesionalismo y la dedicación de todos los involucrados".

Isaacman también tuvo una reunión con el viceprimer ministro de Rusia Denis Manturov. La oficina de Manturov dijo que hablaron sobre una posible cooperación en la Estación Espacial Internacional y otros proyectos.

Es el primer vuelo espacial de Menon y el segundo de Dubrov y Kikina.

El trío se unirá a los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams; a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot, y a los cosmonautas de Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev y Andrei Fedyaev.

Rusia y Estados Unidos, antes acérrimos rivales en la carrera espacial durante la Guerra Fría, ahora cooperan en la estación espacial y otros proyectos. Esa relación se vio empañada por tensiones después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en 2022, pero Washington y Moscú han seguido trabajando juntos, y tripulaciones de ambos viajan en la base espacial en las naves espaciales de cada país.

Los planes de una cooperación más amplia, incluida una posible participación rusa en el programa Artemis de la NASA para la investigación lunar, se han venido abajo. A medida que Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China para sus exportaciones de energía y para la importación de tecnología clave en medio de las sanciones occidentales, Roscosmos ha iniciado la cooperación con China en su posible misión lunar.