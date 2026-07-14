logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas

El rey Felipe y el primer ministro visitaron el lugar; el ministro del Interior expresó conmoción.

Por AP

Julio 14, 2026 07:08 p.m.
A
Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BRUSELAS (AP) — Al menos seis personas murieron y dos resultaron heridas en un incendio ocurrido el martes en un edificio en renovación en el centro de Bruselas. Las autoridades de la capital belga informaron que los cuerpos fueron hallados en un ascensor del lugar.

      Incendio en edificio Bruselas: detalles confirmados

      El incendio comenzó en el segundo piso del edificio, en una importante zona comercial, y las llamas se propagaron hacia el foso del ascensor, explicó Brecht Speybrouck, portavoz de la Auditoría Laboral. Añadió que 250 trabajadores del sitio fueron evacuados.

      Los equipos de emergencia tuvieron dificultades para acceder al foso del ascensor, donde al menos dos elevadores habían quedado varados. La Auditoría Laboral confirmó el martes por la noche que se encontraron seis cuerpos en uno de los ascensores, según la emisora belga RTBF. Los cuerpos no habían sido identificados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reacciones oficiales y acciones de rescate

      El alcalde de Bruselas, Philippe Close, declaró a The Associated Press que se utilizaron cámaras térmicas y perros rastreadores para intentar encontrar a las víctimas.

      Indicó que "los bomberos, los rescatistas y la policía acudieron allí de inmediato. Todos sabían lo que tenían que hacer y eso probablemente ayudó a evitar una tragedia mayor".

      El rey Felipe de Bélgica recorrió el lugar varias horas después, junto con el primer ministro Bart De Wever.

      El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, manifestó estar "conmocionado" por el incidente.

      "Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y con todos los que aún están en la incertidumbre", escribió Quintin en una publicación en redes sociales. "Un sincero agradecimiento a nuestro cuerpo de bomberos y a todos los servicios de emergencia por su dedicación".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas
      Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas

      Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas

      SLP

      AP

      El rey Felipe y el primer ministro visitaron el lugar; el ministro del Interior expresó conmoción.

      Exjefe de FARC contesta tras advertencia de presidente electo de Colombia de querer que vaya preso
      Exjefe de FARC contesta tras advertencia de presidente electo de Colombia de querer que vaya preso

      Exjefe de FARC contesta tras advertencia de presidente electo de Colombia de querer que vaya preso

      SLP

      AP

      Abelardo de la Espriella cuestiona permisos judiciales para exjefes de las FARC y anuncia cambios en política de paz.

      Retiran valla en frontera Gibraltar tras acuerdo entre UE y Reino Unido
      Retiran valla en frontera Gibraltar tras acuerdo entre UE y Reino Unido

      Retiran valla en frontera Gibraltar tras acuerdo entre UE y Reino Unido

      SLP

      AP

      Se instalaron cámaras de reconocimiento facial y se reforzaron recursos policiales para seguridad en Gibraltar.

      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones
      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones

      Muerte de Marie Claire González: violencia de género y repercusiones

      SLP

      El Universal

      La denuncia pública de maltrato psicológico y físico por parte de su expareja Felipe generó indignación internacional.