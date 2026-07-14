Seis muertos en incendio de edificio en renovación en Bruselas

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BRUSELAS (AP) — Al menos seis personas murieron y dos resultaron heridas en un incendio ocurrido el martes en un edificio en renovación en el centro de Bruselas. Las autoridades de la capital belga informaron que los cuerpos fueron hallados en un ascensor del lugar.

Incendio en edificio Bruselas: detalles confirmados

El incendio comenzó en el segundo piso del edificio, en una importante zona comercial, y las llamas se propagaron hacia el foso del ascensor, explicó Brecht Speybrouck, portavoz de la Auditoría Laboral. Añadió que 250 trabajadores del sitio fueron evacuados.

Los equipos de emergencia tuvieron dificultades para acceder al foso del ascensor, donde al menos dos elevadores habían quedado varados. La Auditoría Laboral confirmó el martes por la noche que se encontraron seis cuerpos en uno de los ascensores, según la emisora belga RTBF. Los cuerpos no habían sido identificados.

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Reacciones oficiales y acciones de rescate

El alcalde de Bruselas, Philippe Close, declaró a The Associated Press que se utilizaron cámaras térmicas y perros rastreadores para intentar encontrar a las víctimas.

Indicó que "los bomberos, los rescatistas y la policía acudieron allí de inmediato. Todos sabían lo que tenían que hacer y eso probablemente ayudó a evitar una tragedia mayor".

El rey Felipe de Bélgica recorrió el lugar varias horas después, junto con el primer ministro Bart De Wever.

El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, manifestó estar "conmocionado" por el incidente.

"Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y con todos los que aún están en la incertidumbre", escribió Quintin en una publicación en redes sociales. "Un sincero agradecimiento a nuestro cuerpo de bomberos y a todos los servicios de emergencia por su dedicación".