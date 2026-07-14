Estados Unidos restablece bloqueo en puertos iraníes tras ataques

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército estadounidense afirmó el martes que ha restablecido su bloqueo de los puertos iraníes en respuesta a los ataques de Irán contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, mientras el acuerdo provisional de alto el fuego se desmorona y crecen las preocupaciones sobre un retorno a una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez el bloqueo a mediados de abril y luego lo levantó a mediados de junio, un día después de la firma de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. El acuerdo estableció un plazo de 60 días para también negociar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, pero las conversaciones se han estancado y los combates en torno al estrecho se han intensificado.

Trump anuncia bloqueo y descarta tarifas en estrecho de Ormuz

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció el regreso del bloqueo el lunes, también dijo que impondría una tarifa del 20% a los barcos que pasaran por el estrecho. Pero abandonó el plan de cobrar tarifas horas antes de reanudar el bloqueo, con el argumento de que aliados estadounidenses en el golfo Pérsico lo solicitaron.

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El acuerdo provisional de paz debía reabrir una ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra. Pero los combates han vuelto a envolver a la región, han amenazado la economía global y han dado pie a advertencias a aerolíneas comerciales.

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques antes de restablecer el bloqueo, dijo el Comando Central del ejército estadounidense.

Horas después de que se restableciera el bloqueo, medios estatales iraníes informaron de un intercambio de fuego en el estrecho sin proporcionar detalles.

Hay al menos 19 buques de guerra estadounidenses en el mar Arábigo, incluidos dos portaaviones y un buque de asalto anfibio con más de 1.000 infantes de Marina a bordo. El Comando Central del ejército de Estados Unidos también dijo que hay "cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio" en una publicación en redes sociales el martes.

Impacto y reacciones en la región por bloqueo y ataques

Una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra, cuando estaba abierto para todos sin peajes. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, cerró el paso al atacar y amenazar a barcos. Eso hizo que el precio del petróleo, los fertilizantes y otros bienes se disparara.

Irán ha atacado más recientemente barcos que se desplazan por el estrecho en una ruta supervisada por el ejército estadounidense que está fuera del control de Teherán, desencadenando ataques de represalia. Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero expertos dicen que eso requerirá una armada mucho mayor, o incluso decenas de miles de efectivos.

Trump dijo el martes que "reyes y emires" y otros mandatarios le llamaron y sugirieron un arreglo alternativo a cobrar tarifas a los barcos por pasar por el estrecho de Ormuz.

"Dijeron: Nos encantaría hacerlo de una manera diferente. Nos encantaría invertir en Estados Unidos con miles y miles de millones de dólares", según dijo Trump a los periodistas el martes en la Casa Blanca.

Trump dijo que prefería ese arreglo a cobrar peajes "porque no creo que nadie deba poder cobrar una tarifa por el estrecho".

No estaba claro si los acuerdos de inversión serían nuevos compromisos en relación con lo que Trump anunció después de una visita el año pasado a Oriente Medio.

Trump dijo el martes por la noche a Fox News Channel que en los próximos dos días se avecinaban más ataques estadounidenses contra Irán, y que puentes y plantas eléctricas podrían ser objetivos para la próxima semana a menos que se reanuden las negociaciones.

Más adelante en la entrevista, Trump indicó que no estaba interesado en continuar las conversaciones de inmediato con Irán porque "mienten". Pero también dijo que el último contacto que tuvo con los negociadores más temprano en el día.

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses habían tenido cuidado de no dañar a la población civil, pero advirtió a Irán: "Más vale que hagan un acuerdo, o no les va a quedar nada".

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó varias zonas en Irán, apuntando a "sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas". Irán reconoció los ataques, pero no proporcionó evaluaciones de víctimas o daños.

"Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", aseveró el ejército estadounidense.

Medios estatales iraníes informaron el martes que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, así como en la ciudad suroccidental de Ahvaz y la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

Irán respondió con ataques hacia Baréin, Kuwait, Jordania y tres buques petroleros que viajaban por el estrecho.

Qatar pidió diplomacia el martes y condenó lo que describió como repetidos ataques iraníes contra Jordania, Baréin y Kuwait, calificándolos de una "violación flagrante" de la soberanía de los tres países y del orden internacional basado en normas.

Horas después de que Estados Unidos dijera que terminó sus ataques, la ciudad iraní de Bushehr, en el golfo Pérsico, fue alcanzada en al menos cuatro lugares, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Medios estatales iraníes también informaron el martes por la noche de explosiones en la ciudad suroccidental de Ahvaz y la ciudad portuaria sureña de Bandar Abbas.

Los ataques volvieron a plantear la posibilidad de que Estados árabes del golfo Pérsico estuvieran atacando a Irán en represalia sin discutirlo en público.

Los intercambios de fuego en los últimos días ya habían sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional, ahora casi a mitad del periodo de 60 días en el que se suponía que debían negociar un acuerdo final, que también debía abordar el controversial programa nuclear de Irán y otros asuntos.

El plan de Trump de cobrar tarifas habría sido un cambio en la política de Estados Unidos y un giro respecto de promesas recientes de Washington de que el estrecho permanecería abierto para todos sin peajes, ofrecidas recientemente por el secretario de Estado Marco Rubio en un viaje a la región.

Bajo el acuerdo provisional, Irán acordó que el paso por el estrecho permanecería libre de cargos durante 60 días, pero el acuerdo dejó abierto qué ocurriría después. Irán sostiene que tiene el derecho de gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas. Estados Unidos lo ha cuestionado.

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, superó brevemente los 87 dólares temprano el martes, todavía muy por debajo de los casi 120 dólares que registró en el punto álgido de la guerra. El precio bajó a 78 dólares tras el anuncio de Trump de que había cambiado de opinión.

Los mediadores regionales todavía están tratando de que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el delicado proceso diplomático, dijeron que una mediación liderada por Pakistán estaba trabajando las 24 horas para reactivar el alto el fuego.

Mientras tanto, delegaciones libanesas e israelíes se reunieron el martes en Roma y continuarán negociaciones mediadas por Estados Unidos el miércoles. Poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, el grupo político y militar libanés Hezbollah se unió al conflicto en apoyo a su aliado, Irán, y comenzó a atacar a Israel. Israel respondió con una invasión terrestre del Líbano.

El mes pasado, Líbano e Israel anunciaron un "acuerdo marco" que describe la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah. Sin embargo, sobre el terreno, el acuerdo se ha estancado.