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Colombia elige el domingo a su próximo presidente en una reñida segunda vuelta entre el progresista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, con dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado.

Además del reto de la seguridad, al sucesor de Gustavo Petro también le esperan desafíos financieros y sociales.

Aquí los últimos acontecimientos registrados durante la jornada electoral:

Vota una Colombia con "alta polarización"

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Fernando Lozano, de 34 años, decidió salir a votar por primera vez en la última década porque considera que la diferencia tan pronunciada entre el progresista Cepeda y el conservador De la Espriella amerita su decisión.

"Anteriormente siempre decía que eran los mismos con las mismas y todo iba a ser igual (en el país), pero actualmente, viendo la diferencia tan grande, es muy preocupante", aseguró Lozano a The Associated Press desde el centro de Bogotá.

Lozano teme que De la Espriella cumpla con su promesa de mano duro contra los grupos armados ilegales sin que sea eficaz para acabarlos, generando mayor violencia. "Cualquiera pensaría que no está mal, para poder terminar con todo esto (el conflicto) de una vez. Pero no es tan fácil como parece", explicó.

Le preocupa la división en el país generada por las elecciones presidenciales y aspira a que el próximo presidente se disponga a "escuchar al pueblo" para tomar decisiones, mientras que la ciudadanía logra un concenso.

"Hay unos niveles de polarización extremadamente altos y fueron evidentes en la primera vuelta", indicó Glaeldys González, analista del International Crisis Group para los Andes, quien consideró que el electorado busca en esos dos polos una "solución real" a la violencia, el acceso a la salud, la lucha contra la corrupción y el fin de los problemas financieros.

De la Espriella invita a ponerle la "raya al tigre"

De la Espriella, apodado "El Tigre", invitó en un video que divulgó al inicio de la jornada a ponerle la "raya al tigre", una frase que usa para pedir votos a su favor.

Vestido con la camiseta de la selección colombiana de fútbol, junto a su familia, aseguró que Colombia se juega su "partido más importante".

El uso de la camiseta del equipo nacional ha sido polémico, especialmente luego de las críticas de parte del candidato oficialista Cepeda, quien consideró que De la Espriella se "robó" el símbolo nacional. La disputa llegó a los jueces, que primero restringieron su uso y luego lo permitieron.

Petro: "Obedeceré a los jueces"

Petro llamó a los ciudadanos a salir a votar porque aseguró que se define el destino del país. "Estamos en las manos del pueblo".

Insistió en que no confía en los resultados preliminares que dará el domingo la Registraduría, sino en el escrutinio que realizarán los jueces en los próximos días, bajo el cual se declarará la elección.

"La decisión la toman los jueces, después de evaluar las quejas que haya; a los jueces obedeceré. Todo lo que sea antes vale como información", señaló en el acto de apertura de la jornada de votación desde la Plaza de Bolívar.

En contraste, los jefes de las instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría llamaron a confiar en el sistema electoral y a evitar actos de violencia luego de conocer el resultado.

"Cuando se declare el nuevo presidente, a pesar de nuestras divisiones políticas, vamos a seguir siendo parte de un mismo país", aseguró la defensora Iris Marin.

Abren centros de votación

A las 8:00 de la mañana abrieron los centros de votación en todo el país.

La decisión está en manos de más de 41 millones de colombianos que están habilitados para votar, aunque no están obligados a hacerlo, en los centros que estarán abiertos entre las 8:00 am (13.00 GMT) y las 16:00 pm (21.00 GMT).

Luego de terminada la votación se iniciará el conteo preliminar de los sufragios, que tiene una función informativa y que en los días posteriores será verificado durante el escrutinio en el que se declarará al ganador de la elección.