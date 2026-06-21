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EU, segundo país extranjero con mayor inversión privada en SLP: Gallardo

El gobernador afirmó que la seguridad ha favorecido la llegada de capital extranjero al estado

Por Redacción

Junio 21, 2026 04:33 p.m.
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EU, segundo país extranjero con mayor inversión privada en SLP: Gallardo
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      Estados Unidos se mantiene como el segundo país extranjero con mayor inversión privada en San Luis Potosí, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al señalar que la entidad conserva condiciones para atraer capital de sectores industrial, comercial y turístico.

      El mandatario estatal sostuvo que países como Alemania, Japón y Estados Unidos han mostrado confianza en la entidad, lo que atribuyó a la estrategia de seguridad implementada por su administración en coordinación con la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los 59 municipios.

      Gallardo Cardona citó cifras del Gobierno de México, según las cuales San Luis Potosí registró una disminución del 81 por ciento en homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

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      También informó que el estado cuenta con un portafolio de 43 proyectos registrados, con una inversión estimada en más de 707 millones de dólares y una proyección superior a 5 mil 645 empleos directos.

      De acuerdo con el gobernador, la expectativa para 2026 es alcanzar hasta mil millones de dólares en inversión privada.

      Añadió que la clasificación de San Luis Potosí en nivel 2 de riesgo por parte del Gobierno de Estados Unidos también refleja confianza para el turismo extranjero.

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      Gallardo Cardona aseguró que su administración continuará con inversiones en seguridad, infraestructura, educación y desarrollo social para mantener condiciones favorables para la inversión en las cuatro regiones del estado.

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