Tragedia empaña festividad indonesia

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Reo, Indonesia.- Miles de personas seguían esperando ayuda en la isla indonesia de Flores mientras el país celebraba el lunes su 81er Día de la Independencia, dos días después que un potente sismo mató al menos a 68 personas, hirió a más de 200 y dañó miles de viviendas.

Muchos residentes en la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, pasaron el día llorando a las víctimas y equipos militares intentaban entregar alimentos, agua limpia y ropa a comunidades inaccesibles por avión.

El sismo del sábado por la mañana dejó daños generalizados, con edificios derrumbados sobre autos estacionados, viviendas destrozadas y árboles y rocas que bloqueaban carreteras.

"Mi casa ahora es sólo escombros", lamentó Rasyid Jafar, comerciante de ropa en la aldea de Reo, la zona más afectada del distrito de Manggarai. "Necesitamos alimentos, medicamentos y agua limpia con urgencia".

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Durante la ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en la capital, Yakarta, el presidente Prabowo Subianto pidió a los presentes que rezaran por las personas afectadas por desastres en Nusa Tenggara Oriental y otras partes del país, mientras lideraba un momento de silencio a nivel nacional en honor a los héroes de la independencia.

Miles de personas en Flores acamparon durante la noche hasta el lunes ante viviendas derrumbadas, bajo tiendas de lona, durmiendo al aire libre por el peligro de más réplicas.

En un momento en que miles de sobrevivientes siguen necesitando alimentos, refugio y tratamiento médico, el gobierno informó que más de 1.800 efectivos militares y policiales se han desplegado en toda la zona del desastre, con el apoyo de 10 aeronaves y varias embarcaciones, para distribuir más de 100 toneladas métricas de ayuda de emergencia.

Casi 5.400 paquetes de alimentos, dos tiendas de hospital de campaña, medicinas y ropa se estaban entregando a comunidades en toda la zona del desastre, aunque los desafíos logísticos han ralentizado las entregas a algunas comunidades gravemente afectadas, dijo Abdul Muhari, sujeto de la BNPB, en una declaración en video.

Las autoridades instalaron dos hospitales de campaña de emergencia en la localidad más afectada de Ruteng para atender a las víctimas del terremoto porque los hospitales locales sufrieron daños, y dos equipos de gestión de crisis supervisaron un centro de operaciones de emergencia sanitaria, dijo Muhari.