Hyundai presenta nueva generación Tucson 2027 en Nueva York

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Hyundai presentó la quinta generación de Tucson, que apuesta por un diseño más robusto, mayor espacio interior, nuevas tecnologías y una gama de motorizaciones que incluye opciones híbridas y un sistema híbrido enchufable.

Hyundai presenta nueva generación Tucson 2027

Desde Nueva York conocimos esta nueva generación de Hyundai Tucson, y representa una nueva etapa para uno de los modelos más importantes de la marca. Un dato interesante es que, desde su lanzamiento en 2004, acumula más de 11.1 millones de unidades vendidas a nivel global.

La nueva Hyundai Tucson adopta el lenguaje de diseño denominado "Art of Steel", con una carrocería de proporciones más grandes y una apariencia que busca enfatizar su carácter SUV.

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La iluminación también adquiere protagonismo. El frontal incorpora la firma lumínica denominada H-Edge, mientras que en la parte posterior aparecen las llamadas Prism Rear Lamps. De manera opcional, ofrecerá la tecnología Micro Pixel Lighting, con 25,600 píxeles LED individuales capaces de generar diferentes patrones y animaciones.

Tecnología y confort en el habitáculo

El habitáculo fue diseñado bajo el concepto de un "espacio amueblado", con superficies acolchadas, una distribución orientada al confort y controles ubicados para reducir las distracciones durante la conducción.

Entre los elementos destacados se encuentra un tablero de dos niveles, una pantalla delgada de 9.9 pulgadas frente al conductor y controles físicos para funciones como el climatizador y el sistema de audio. También están disponibles dos cargadores inalámbricos de 15 W y conexiones USB-C de hasta 100 W.

La nueva Hyundai Tucson incorpora además el nuevo sistema de la marca, llamado Pleos Connect, basado en Android Automotive OS, con una pantalla de hasta 17 pulgadas. El sistema integra Gleo AI, un agente de inteligencia artificial capaz de comprender solicitudes mediante lenguaje natural, además de actualizaciones inalámbricas y servicios digitales de terceros.

Una de las principales novedades se encuentra bajo el cofre. Hyundai desarrolló un sistema híbrido de nueva generación que busca combinar eficiencia de combustible y desempeño.

La versión híbrida genera hasta 233 hp en Estados Unidos, con consumos superiores a los 17 km/l, dependiendo de la configuración. También se ofrecerá una variante PHEV que combina un motor turbo de 1.6 litros con un sistema híbrido enchufable para entregar 292 hp. La autonomía eléctrica estimada es de hasta 81 kilómetros.

Para quienes busquen una alternativa convencional, se contempla un motor 1.6 turbo de gasolina con 184 hp en Estados Unidos, además de distintas configuraciones de transmisión según el mercado. Más datos específicos para nuestro país serán confirmados el próximo año, al acercarse el lanzamiento.

La nueva generación también incorpora una variante enfocada en las actividades todoterreno. La Tucson XRT PRO cuenta con tracción integral, neumáticos todoterreno, ganchos de recuperación delanteros y una mayor altura libre al suelo, de 210 milímetros, que son 30 mm más que la versión regular.

Esta variante estrena el Smart Terrain Assist, sistema que analiza en tiempo real las condiciones de tracción y deslizamiento para determinar la dificultad del terreno. También puede identificar superficies como nieve, lodo, arena y roca, y seleccionar los modos correspondientes.

Hyundai confirmó que la nueva Tucson comenzará su lanzamiento en Corea del Sur a finales de 2026, mientras que su llegada a Norteamérica, Europa y otros mercados está prevista para 2027, por lo que configuraciones mecánicas y de versiones todavía no están especificadas para México.

Con esta nueva generación, Hyundai busca mantener a Tucson como uno de sus modelos globales más importantes, ahora con una propuesta que combina un diseño más robusto, mayor espacio, electrificación y una experiencia digital basada en inteligencia artificial.