Imagen de San Francisco recorre varios templos

Matehuala.- Por primera vez en Matehuala la Orden franciscana Seglar ha sacado la imagen de San Francisco de Asís que se encuentran en el Templo de San Salvador de Orta a recorrer las diferentes parroquias de la ciudad para llevar a cabo el rosario de la corona Franciscana

Para empezar el recorrido la imagen salió del templo de San Salvador de Orta al de Nuestra Señora de los Dolores, donde al llegar los recibió el sacerdote para llevar a cabo la corona franciscana.

En el recorrido iban acompañados de danzantes y los miembros de la Orden Franciscana seglar, algunos vestidos con la túnica de los frailes franciscanos, quienes se encontraban al frente.

La gente al ver la imagen de San Francisco quedaba admirada, rezaba, se acercaba para pedirle algún milagro o se persignaba, pues en este primer día la imagen recorrió las principales calles del centro de la ciudad.

San Francisco además de acudir al templo de Nuestra Señora de los Dolores, acudirá a la capilla de San Isidro, a la capilla de Santa María de Guadalupe, la de San Antonio, San José, Capilla de Niño Jesús, el tres de octubre será el transito franciscano y el cuatro de octubre la tradicional peregrinación a Catedral.

Es la primera vez que la Orden Franciscana seglar hace recorridos por diferentes templos de Matehuala, pues anteriormente solo hacían la peregrinación con la imagen el cuatro de octubre de San Salvador a Catedral.