Mujer derrapa moto, se lesiona con su hijo

Ciudad Fernández.- Madre de familia que transitaba en una motocicleta y que transportaba a su hijo sufren accidente al derrapar el vehículo y terminar abajo del puente elevado.

Paramédicos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio, por lo que de inmediato acudieron a brindar atención médica a una persona del sexo femenino de 23 años de edad y un infante de 8 meses, que resultaron con lesiones leves en el accidente, cuando derrapó la unidad motriz, quedando tirados bajo el puente elevado y atorados sobre el camellón.

También se presentaron elementos de Seguridad Pública Municipal, para tomar loos incidentes del caso.

La mujer y el menor fueron atendidos en el lugar, pero no ameritaron el traslado al Hospital Regional del Bienestar, por las mínimas lesiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí