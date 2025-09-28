logo pulso
Mujer derrapa moto, se lesiona con su hijo

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer derrapa moto, se lesiona con su hijo

Ciudad Fernández.- Madre de familia que transitaba en una motocicleta y que transportaba a su hijo sufren accidente al derrapar el vehículo y terminar abajo del puente elevado. 

Paramédicos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio, por lo que de inmediato acudieron a brindar atención médica a una persona del sexo femenino de 23 años de edad y un infante de 8 meses, que resultaron con lesiones leves en el accidente, cuando derrapó la unidad motriz, quedando tirados bajo el puente elevado y atorados sobre el camellón. 

También se presentaron elementos de Seguridad Pública Municipal, para tomar loos incidentes del caso. 

La mujer y el menor fueron atendidos en el lugar, pero no ameritaron el traslado al Hospital Regional del Bienestar, por las mínimas lesiones.

