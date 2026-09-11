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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Donald Trump ofrece dinero por votos

El llamado "Dividendo Trump" costaría más de un billón de dólares

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Donald Trump ofrece dinero por votos
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      Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el miércoles a enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato, una maniobra extraordinaria para revertir un posible cambio de surrte de su partido en noviembre.

      La promesa, de dudosa viabilidad, probablemente costaría más de 1 billón de dólares y requeriría la aprobación del Congreso, y además agravaría el déficit presupuestario anual del país, de casi 1,8 billones de dólares, así como las preocupaciones por la inflación.

      "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares", afirmó Trump durante la convención del Partido Republicano en Dallas. "Se llamará el Dividendo Trump".

      Menos de una hora después, el vicepresidente JD Vance pareció intentar matizar —al menos en parte— la propuesta de Trump, e indicó que los pagos del dividendo no irían a los ricos. Vance planteó que podría financiarse con los ingresos por aranceles, aunque el pago sugerido supera con creces lo que EU ha recaudado con esas medidas proteccionistas.

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      Marc Goldwein, director sénior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, dijo que Trump no tiene autoridad para entregar dinero sin la aprobación del Congreso.

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