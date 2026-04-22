Trump presiona a Irán y apela a la Biblia

Donald Trump intensificó hoy su presión sobre Irán con un duro mensaje sobre su situación económica, al tiempo que reforzó su discurso religioso en un contexto político marcado por tensiones internacionales y críticas internas.

Donald Trump intensifica presión económica sobre Irán

"El Irán está colapsando financieramente. Quieren que el Estrecho de Ormuz sea reabierto inmediatamente, ­están sin dinero! Pierden 500 millones de dólares por día. Militares y policía se quejan de no ser pagados. ­SOS!", afirmó el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Las declaraciones se producen mientras la Casa Blanca intenta avanzar en un acuerdo con Teherán en medio de negociaciones complejas y divisiones dentro del propio régimen iraní.

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Fractura interna en negociaciones con Irán

Según Axios, Trump otorgó a las facciones en conflicto en Irán un plazo limitado de "otros tres a cinco días de alto el fuego" para alinearse en torno a una propuesta negociadora. Fuentes estadounidenses citadas por el portal señalaron que la tregua no es indefinida y que persiste la incertidumbre sobre quién tiene autoridad real para aceptar un eventual acuerdo.

"Hemos detectado una fractura absoluta dentro de Irán entre negociadores y militares, sin que ninguna de las partes tenga acceso a la Guía Suprema, que no responde", indicó un funcionario citado por Axios.

En paralelo, Trump reapareció anoche desde el Salón Oval en un mensaje de fuerte contenido simbólico y religioso, donde leyó un pasaje del Antiguo Testamento frente a cámara.

El mandatario recitó un fragmento del Segundo Libro de las Crónicas, vinculado a la consagración del Templo de Salomón, en el que se alude al perdón divino tras el arrepentimiento: "Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra".

El video, grabado con una Biblia abierta sobre su escritorio y alternando distintos ángulos de cámara, llega pocos días después de su enfrentamiento con el papa León y de críticas de sectores evangélicos tras la difusión de un meme en el que aparecía como un sanador similar a Jesús.

El evento, que se desarrolla en el Museum of the Bible de Washington y otras sedes, cuenta con la participación de altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, además de referentes del movimiento evangélico cercano a Trump.

El doble movimiento del presidente —presión económica y política sobre Irán, junto con un discurso religioso dirigido a su base— refleja una estrategia que combina política exterior e identidad ideológica en un momento de alta sensibilidad internacional. (ANSA).