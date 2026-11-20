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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, aseguró este jueves que bajo su mandato, la frontera seguirá siendo segura, en un mensaje a los cárteles que trafican migrantes y en un contexto en que algunas caravanas han partido desde Centroamérica, alentadas por las victorias demócratas en las elecciones intermedias.

Reunión con sheriffs fronterizos en Texas

Hinojosa, quien sustituirá al gobernador republicano Greg Abbott a partir del 19 de enero, se reunió con los sheriffs de los 16 condados texanos fronterizos para hablar sobre seguridad pública y fronteriza.

"Hoy me reuní con todos y cada uno de los sheriffs fronterizos para hablar de cómo trabajar juntos para mantener la seguridad fronteriza y proteger a nuestras comunidades", afirmó la gobernadora electa demócrata en un comunicado tras el encuentro.

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"Quiero dejarlo claro: la frontera está segura y se mantendrá segura bajo mi liderazgo. Hay mucha desinformación por parte de los cárteles que quieren aprovecharse de las personas vulnerables. Como gobernadora, me comprometo a apoyar a nuestros sheriffs fronterizos para garantizar la seguridad de los tejanos".

Planes y compromisos de seguridad

El representante por Laredo Richard Peña Raymond dijo que la reunión permitió mostrar cuánto le importan a Hinojosa las comunidades fronterizas y que "será una líder en este tema".

A pesar de que Hinojosa ha dicho que revisará algunas de las iniciativas de la llamada "Operación Estrella Solitaria", que lanzó Abbott en aras de mantener la seguridad fronteriza, incluyendo la colocación de una alambrada de púas, la futura gobernadora dijo a los sheriffs que mantendrá los fondos policiales para sus dependencias, según contó a medios Thad Cleveland, sheriff del condado Terrell, presente en el encuentro.

"Realmente disfruté visitar a la gobernadora electa Hinojosa. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para escuchar los retos a los que nos enfrentamos en la frontera", declaró Cleveland. "Saber que está comprometida con la seguridad fronteriza y que respalda a las fuerzas del orden significa mucho para mí. Es un alivio saber que nos respalda", añadió.