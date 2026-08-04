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Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos

Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.

Por Huasteca Hoy

Agosto 04, 2026 05:55 p.m.
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Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
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      CIUDAD VALLES.— El Gobierno del Estado designó a Héctor Edgar Mar del Ángel como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), pese a los señalamientos que recibió durante su trayectoria en corporaciones policiacas.

      En un comunicado oficial, la administración estatal aseguró que el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles cuenta con un "enfoque humanitario" para atender a las familias y avanzar en la localización de personas desaparecidas, prioritariamente con vida.

      "El nombramiento fortalece la capacidad institucional del Estado para avanzar con determinación en la búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza", sostuvo el Gobierno estatal.

      Mar del Ángel fue director de la Policía Municipal de Valles y anteriormente formó parte de la entonces Policía Estatal. Durante su paso por las corporaciones fue objeto de distintos señalamientos públicos relacionados con operativos y presuntos abusos contra personas detenidas.

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      Entre esos antecedentes se encuentra un operativo realizado en las inmediaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde fue acusado de poner en riesgo a ciudadanos durante una acción contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

      También durante su periodo al frente de la corporación municipal murió Juan José Saavedra Meléndez, un comerciante que se encontraba recluido en las celdas preventivas. En aquel momento se denunciaron presuntos malos tratos contra el detenido.

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      Previamente, cuando desempeñaba cargos policiacos en la capital potosina, Mar del Ángel también fue señalado por una presunta agresión contra un detenido que posteriormente falleció.

      El comunicado sobre su nombramiento no hizo referencia a estos antecedentes ni precisó si los señalamientos derivaron en investigaciones, sanciones o responsabilidades penales.

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