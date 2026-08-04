Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada

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Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre presuntamente involucrado en el robo de herramientas de una vivienda en construcción ubicada en la calle Juan de la Barrera, cerca de la Calzada de Guadalupe.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a tres hombres afuera del inmueble. Dos de ellos aparentemente sacaban diversos objetos, mientras el tercero permanecía dentro de un vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, dos de los sospechosos huyeron corriendo y no fueron localizados. Los oficiales aseguraron al hombre que se encontraba a bordo de la unidad.

Sobre la banqueta encontraron una escalera de aluminio, cinco palas, cinco cucharas de albañil, un azadón, un machete, tres cinceles, herramientas para trabajos eléctricos, una extensión y un tramo de tubería de cobre, entre otros objetos presuntamente sustraídos.

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El detenido se identificó como Gabriel "N". Después de recibir la certificación médica correspondiente, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado junto con las herramientas aseguradas, para que se determine su situación jurídica.