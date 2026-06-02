Juez federal escucha demandas contra orden de Trump sobre votantes

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BOSTON (AP) — Un juez federal escuchó a grupos defensores del derecho al voto y a una coalición de dos docenas de estados que quieren que los tribunales frenen la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para crear una lista federal de votantes y limitar el voto por correo.

Audiencia judicial sobre orden ejecutiva de Trump

Los demandantes argumentaron en dos demandas que la orden de Trump, destinada a garantizar que solo los ciudadanos voten, debe considerarse inconstitucional porque son los estados y el Congreso, no el presidente, los que tienen la facultad de establecer las normas electorales. También le dijeron al tribunal que la medida impone una carga costosa a los funcionarios electorales estatales y sembraría entre ellos el temor a ser procesados.

"Esto va a ser un cambio radical en la manera en que algunos estados administran sus boletas", declaró Michael Cohen, quien formó parte de un equipo que representaba a California, y añadió que "será difícil exagerar la disrupción que esto causará".

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representó a la Liga de Mujeres Votantes en la otra demanda, ha calificado la orden como "un intento peligroso de privar del derecho al voto a electores habilitados en todo el país". El grupo sostuvo que la orden transforma "al Servicio Postal en un árbitro de quién puede emitir un voto por correo".

"Este caso impugna una afirmación extraordinaria y abusiva del poder ejecutivo sobre la administración de las elecciones federales", indicó la organización en su demanda.

La audiencia se realiza menos de una semana después de que otro juez se negara a frenar la orden. El juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump en Washington, coincidió con el argumento del gobierno de que era demasiado pronto para bloquear la orden porque aún no se ha implementado.

Argumentos del gobierno y estados a favor de la orden

El gobierno de Trump, en sus mociones para desestimar las demandas, sostuvo que los demandantes carecen de legitimación para presentar sus reclamos. También argumentó que las mociones son prematuras y que los demandantes no tienen base legal para presentar su reclamo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten reglamentos.

Stephen Pezzi, abogado del gobierno de Trump, manifestó que los perjuicios a los que aludieron los demandantes eran subjetivos, ya que mucho puede cambiar con la lista de votantes antes de que se finalice. También indicó que nadie sería procesado por violar la orden ejecutiva.

El procurador general adjunto de Missouri, Lou Capozzi, al hablar en nombre de los estados que respaldan la lista, argumentó que era demasiado pronto para decir cómo podría usarla su estado, pero que era "poco probable" que este año se eliminara a algún votante del padrón debido a ella.

Capozzi expresó: "No estamos exactamente seguros de cómo la usaríamos", y añadió que "no queremos que este proceso sea estrangulado en la cuna, por así decirlo".

La jueza de distrito Indira Talwani dejó bajo consideración las solicitudes de mociones para frenar la orden, junto con las mociones para desestimar los casos.

Durante los alegatos orales, Talwani expresó preocupación sobre si el sistema federal podría estar listo para las próximas elecciones y sobre los riesgos para los trabajadores electorales que dependen de una lista estatal distinta de la federal. También planteó dudas sobre la confiabilidad de una lista federal señalando, por ejemplo, que podrían quedar fuera mujeres que cambiaron su apellido tras casarse o alguien que se haya mudado de un estado a otro.

Talwani preguntó: "¿No existe un temor y una preocupación razonables por parte de los votantes de que se les impida participar?".

Trump emitió la orden en marzo después de que un proyecto de ley que él respaldaba para reformar el sistema de votación se estancara en el Congreso. La orden habría hecho que el gobierno federal creara una lista de votantes elegibles y luego ordenara al Servicio Postal entregar boletas por correo solo a quienes figuren en la lista. Funcionarios electorales argumentaron que era propensa a abusos y podría causar caos, y el sindicato postal se ha opuesto a la idea de que los carteros vigilen boletas.

El Servicio Postal ha publicado en el Registro Federal una norma propuesta exigida por la orden ejecutiva de Trump. Entre otras cosas, la norma no se aplicaría a las elecciones primarias ni a las boletas del extranjero.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado sin fundamento que el voto por correo está plagado de fraude y ha impulsado una investigación federal sobre la votación de ese año, aunque auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que no hubo fraude generalizado. Trump también ha dicho que quiere "tomar el control" de la administración electoral en zonas demócratas.