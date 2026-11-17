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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- A Robert Pattinson se la pusieron dura luego que Amazon MGM Studios anunció que el británico será el nuevo James Bond, tras cinco años de especulaciones sobre quién sustituiría a Daniel Craig.

Amazon confirma a Robert Pattinson como nuevo James Bond

La cuenta oficial del agente 007 reveló la elección con el mensaje "Identidad confirmada" y una imagen del actor con el tradicional esmoquin y una pistola.

"Que me confíen al 007 es el honor de toda una vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto", declaró Pattinson, de 40 años.

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El protagonista de Crepúsculo y The Batman se convertirá en el séptimo intérprete de Bond en la saga oficial, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, que se despidió en 2021 con "Sin tiempo para morir".

Dirección y guion de la nueva película de James Bond

La película número 26 estará dirigida por Denis Villeneuve, responsable de Duna, y tendrá un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

"Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo", aseguró Villeneuve al darle la bienvenida.

El estreno se perfila para 2028, pero Amazon no ha confirmado una fecha. Será, además, la primera entrega realizada después de que el estudio asumió el control creativo de la franquicia en 2025.

La elección coloca a Robert ante un personaje histórico, con 64 años en las pantallas.

Antes de ser Bond, fue elegido para el papel principal de tres de las mayores franquicias de Hollywood: Crepúsculo y Batman; también ha sido un gran jugador de apoyo en las franquicias de Harry Potter, donde interpreta a Cedric Diggory; y en Dune, que se estrena en diciembre, tiene un papel importante como el villano Scytale.