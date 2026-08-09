Ucrania refuerza su frontera con Bielorrusia

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Liubeshív, Ucrania.- Ucrania está reforzando su frontera norte por el temor de un posible ataque de Bielorrusia, ante la continua expansión de Minsk de su capacidad militar.

"Nos estamos preparando para todo tipo de escenarios y amenazas", declaró a EFE Margarita Vershínina, portavoz del destacamento fronterizo de Volinia, que abarca 203 km de la frontera en noroeste de Ucrania.

Hasta el inicio de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años y medio, solo una estrecha franja de arena separaba a los dos países en la zona visitada por EFE a finales de julio. Los habitantes de ambos lados solían recolectar setas y bayas en los bosques situados a pocos metros de la línea sin fortificar.

Hoy, un muro de bloques de hormigón y alambre de púas recorre la frontera, patrullada por soldados ucranianos a pie y en vehículos, y vigilado las 24 horas. En las cercanías hay señales que advierten de la presencia de campos minados.

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Bielorrusia no cuenta actualmente con fuerzas suficientes cerca de la frontera para un ataque inmediato a gran escala. Sin embargo, ha expandido progresivamente su infraestructura militar y aumentado el número de tropas.

En junio, el presidente Volodimir Zelenski advirtió públicamente al líder bielorruso Aleksandr Lukashenko que dejara de colaborar con los ataques de drones rusos y pidió el desmantelamiento de los transmisores utilizados para guiar a los drones sobre Volinia y otras regiones.

Los guardias fronterizos ucranianos y bielorrusos siguen patrullando la zona.