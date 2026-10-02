Un fontanero y un dentista, los héroes del vuelo

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Jerusalén.- Un dentista y otros pasajeros forcejearon con un copiloto violento. Un plomero tomó los mandos del avión mientras se precipitaba hacia el desierto. Y eso, después de que el capitán lograra abrir la puerta de la cabina mientras lo apuñalaban, lo que ayudó a salvar a las 174 personas a bordo del vuelo con destino a Israel.

Como lo expresó el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee: "¡Hollywood no es lo bastante creativo como para inventar historias como esta!"

Aunque el jueves persistían grandes interrogantes sobre el atacante y su motivación, la relación de personas comunes que se convirtieron en héroes y salvaron el vuelo de FlyDubai de un desastre se convirtió en leyenda.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu abrazó efusivamente al plomero poco después de la llegada de los pasajeros a Tel Aviv el miércoles por la noche, y más tarde publicó una reseña de cinco estrellas sobre los servicios profesionales de Yaniv Hayoun, al que calificó como "un héroe que ha salvado muchas vidas".

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Hayoun fue uno de los israelíes recomendados para el Premio Presidencial al Heroísmo Civil, mientras que el capitán indio Smit Machchhar fue elogiado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, como "un HÉROE".

Hayoun, disculpándose por su camisa ensangrentada, les contaba al primer ministro y a los periodistas lo ocurrido.

Hubo poco tiempo para que él y los demás pensaran. Los pasajeros gritaron al ver al copiloto apuñalando al capitán, y el vuelo desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hacia la ciudad israelí de Tel Aviv inició un pronunciado descenso. Algunos creyeron que estaban a punto de morir.

Un puñado de israelíes reaccionó y se lanzó por el pasillo después de que el capitán, gravemente herido, logró abrir la puerta de la cabina.

El plomero tomó los mandos, como en las películas. Hayoun dijo que el copiloto parecía tratar de dañar los controles del avión. Él lo sujetó y otros comenzaron a luchar con el hombre.

El puñado de pasajeros israelíes forcejeó con el copiloto durante varios minutos antes de someterlo y atarle las manos con el cable de unos audífonos.

Uno de ellos, el doctor Shota Musayev, dentista de profesión, también atendió al capitán, que parecía haber perdido mucha sangre. "Estuvo rezando todo el tiempo y estaba en contacto conmigo, y yo temía que de verdad lo perdiéramos", manifestó Musayev.