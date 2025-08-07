Usan camión de mudanzas como Caballo de Troya

LOS ÁNGELES.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos el miércoles en una tienda Home Depot de Los Ángeles, una redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó “Operación Caballo de Troya”.

El operativo de las primeras horas de la mañana cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Donald Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el sur de California.

“Para aquellos que pensaban que la aplicación de las leyes de inmigración había cesado en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, señaló el fiscal federal interino, Bill Essayli, en la red social X después de la redada. “La aplicación de las leyes federales no es negociable y no hay santuarios fuera del alcance del gobierno federal”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no respondió a mensajes en busca de detalles sobre el operativo, incluido el número de personas que fueron arrestadas. El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, republicó en X reportes de Fox News sobre los arrestos del miércoles, refiriéndose a las acciones como “Operación Caballo de Troya”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotografías publicadas en redes sociales mostraban el momento en que se abría la puerta trasera del camión de alquiler de Penske, mientras salían varios agentes uniformados y armados. Un portavoz de Penske Truck Rental dijo que la compañía inició una investigación sobre el uso de sus vehículos por parte de funcionarios federales, asegurando que sus regulaciones prohíben transportar personas en los compartimientos de carga.

“La compañía no fue informada que sus camiones serían utilizados en el operativo de hoy y no autorizó esto”, indicó el portavoz Randolph P. Ryerson en un correo electrónico. “Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.

Desde junio, Los Ángeles se ha convertido en un campo de batalla en la estrategia agresiva migratoria de la Casa Blanca, la cual desató protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Marina durante más de un mes.