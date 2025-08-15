Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas

Srinagar, India.- Al menos 56 personas fallecieron a causa de inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales que azotaron un remoto pueblo de montaña en la región de Cachemira controlada por India, informaron las autoridades el jueves, mientras los socorristas que recorren el devastado pueblo himalayo rescataron a unas 300 personas.

Tras una tormenta en el pueblo de Chositi que provocó inundaciones y devastaciones de tierra, el funcionario de gestión de desastres, Mohammed Irshad, estimó que al menos 80 personas siguieron desaparecidas hasta el jueves, muchas de ellas presuntamente arrastradas por el agua.

Irshad indicó que el conteo de personas desaparecidas podría aumentar a medida que las autoridades continúen contabilizando las cifras.

Sostuvo que los funcionarios detuvieron las operaciones de rescate durante la noche. Los meteorólogos pronosticaron más lluvias intensas e inundaciones en el área.

El viceministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, advirtió que el desastre “podría resultar en una cantidad considerable de víctimas”.

Susheel Kumar Sharma, un funcionario local, señaló que al menos 50 de las personas rescatadas, muchas de las cuales fueron sacadas de un arroyo bajo el barro y los escombros, resultaron gravemente heridas y estaban siendo tratadas en hospitales locales.