logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel pretende crecer sus asentamientos

Por EFE

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Israel pretende crecer sus asentamientos

Jerusalén, Israel.- La Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) ha dado luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización, un movimiento que se produce con la ofensiva en Gaza como telón de fondo.

“La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y continúa los muchos pasos que estamos dando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto”, celebró uno de los ministros más radicales del Gobierno israelí, Bezalel Smotrich (titular de Finanzas).

El plan implica la construcción de hasta 3.410 viviendas en un terreno habitado por varias comunidades beduinas palestinas. La mayoría de las casas se levantarán en la parte sur, la más cercana a la ciudad santa. Fue aprobado en una vista del Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén el pasado 6 de agosto.

La gravedad del plan israelí yace en que contribuye a cercenar en dos partes Cisjordania y aísla Jerusalén, que tanto Israel como Palestina defienden como su capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Varios heridos en protestas en Serbia
Varios heridos en protestas en Serbia

Varios heridos en protestas en Serbia

SLP

EFE

“México hace lo que le decimos”
“México hace lo que le decimos”

“México hace lo que le decimos”

SLP

AP

Donald Trump elogió su plan para acabar con la delincuencia

Israel pretende crecer sus asentamientos
Israel pretende crecer sus asentamientos

Israel pretende crecer sus asentamientos

SLP

EFE

Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas
Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas

Lluvias en Cachemira han cobrado ya 56 vidas

SLP

AP