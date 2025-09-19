Crece número de víctimas y delitos
Liga dos años al alza, pero baja impacto económico por persona: Inegi
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2024, el número de víctimas y delitos en México aumentaron, ligando dos años al alza, pero su impacto económico por persona disminuyó debido en parte a la reconfiguración regional y tipo de los crímenes, mostró la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Inegi.
El número bruto de víctimas de delitos de 18 años y más en 2024 fue de 23.1 millones de personas, cifra 5.4% superior a los 21.9 millones reportados un año antes, en tanto que el número total de delitos fue de 33.5 millones de casos, 6.9% más que los 31.3 millones de 2023.
Por su parte, el costo del delito y la inseguridad en hogares ascendió a 269.6 mil millones de pesos una vez descontada la inflación, lo que significó una caída de 4.4% respecto al año anterior, su primera baja luego de dos años de aumentos.
Cabe destacar que el costo incluye pérdidas a consecuencia del delito, que representaron 62% del total; gastos en medidas de protección contra la delincuencia, con 34%, y gastos debido a daños a la salud, que significaron 4%.
El impacto promedio nacional del delito y los gastos de protección fue de 6 mil 226 pesos por persona, cifra 9.2% inferior a los 6 mil 853 pesos de 2023.
Los estados con los mayores costos fueron Jalisco, con 9 mil 100 pesos; Puebla, 8 mil 531, y Baja California Sur, con 7 mil 681.
Resalta que sólo en ocho entidades el costo de los delitos aumentó, sobresaliendo San Luis Potosí, alza anual de 61.4% descontando inflación.
