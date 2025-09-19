logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Crece número de víctimas y delitos

Liga dos años al alza, pero baja impacto económico por persona: Inegi

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Crece número de víctimas y delitos

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2024, el número de víctimas y delitos en México aumentaron, ligando dos años al alza, pero su impacto económico por persona disminuyó debido en parte a la reconfiguración regional y tipo de los crímenes, mostró la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Inegi.

El número bruto de víctimas de delitos de 18 años y más en 2024 fue de 23.1 millones de personas, cifra 5.4% superior a los 21.9 millones reportados un año antes, en tanto que el número total de delitos fue de 33.5 millones de casos, 6.9% más que los 31.3 millones de 2023.

Por su parte, el costo del delito y la inseguridad en hogares ascendió a 269.6 mil millones de pesos una vez descontada la inflación, lo que significó una caída de 4.4% respecto al año anterior, su primera baja luego de dos años de aumentos.

Cabe destacar que el costo incluye pérdidas a consecuencia del delito, que representaron 62% del total; gastos en medidas de protección contra la delincuencia, con 34%, y gastos debido a daños a la salud, que significaron 4%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El impacto promedio nacional del delito y los gastos de protección fue de 6 mil 226 pesos por persona, cifra 9.2% inferior a los 6 mil 853 pesos de 2023.

Los estados con los mayores costos fueron Jalisco, con 9 mil 100 pesos; Puebla, 8 mil 531, y Baja California Sur, con 7 mil 681.

Resalta que sólo en ocho entidades el costo de los delitos aumentó, sobresaliendo San Luis Potosí, alza anual de 61.4% descontando inflación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Subirá piratería si se grava a los videojuegos
Subirá piratería si se grava a los videojuegos

Subirá piratería si se grava a los videojuegos

SLP

El Universal

Crece número de víctimas y delitos
Crece número de víctimas y delitos

Crece número de víctimas y delitos

SLP

El Universal

Liga dos años al alza, pero baja impacto económico por persona: Inegi

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio
Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

Usuarios de Ticketmaster indignados por incremento de cargos por servicio

SLP

El Universal

Ticketmaster y Live Nation enfrentan demanda por supuesta conspiración con revendedores para inflar precios de boletos de conciertos.

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera
Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

Peso mexicano se devalúa frente al dólar en jornada financiera

SLP

El Universal

El precio del dólar hoy refleja la depreciación del peso mexicano, influenciado por diversos factores económicos y financieros