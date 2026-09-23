Cuba: Díaz-Canel lanza programa para dialogar sobre apertura económica

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LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel inauguró el miércoles un programa de radio propio y en su primera emisión defendió las medidas de apertura a la iniciativa privada aprobadas en junio por el Parlamento, pero aclaró que la isla no abandonará el socialismo.

Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia, con su economía al borde del colapso luego de que Estados Unidos impusiera en enero un cerco energético y financiero con duras consecuencias para la población y agravara una crisis preexistente.

Programa radial "Criterio Compartido" y participación ciudadana

Durante el programa radial —que contó con la participación de una locutora— se difundieron mensajes recogidos entre la población específicamente sobre el tema anunciado, las reformas de apertura económica que incluyen la posibilidad de importar y exportar de manera directa, contratar mano de obra sin intermediación estatal y flexibilización de la banca privada; medidas impensadas en décadas de un modelo de fuerte centralismo estatal.

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"Hace nueve meses que no entra un barco de combustible. ¿Cómo se puede sostener la economía? ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones? ¿Cómo se pueden dar todos los servicios que necesita la población? ¿Cómo se puede levantar la producción? Bueno, muchas de esas respuestas están en esas medidas", dijo el mandatario durante el programa.

Cuba produce sólo el 40% del combustible que necesita para echar a andar su economía.

Impacto de las sanciones y necesidad de transformar el socialismo

El mandatario ofreció algunas cifras del impacto de las sanciones estadounidenses: el déficit de generación eléctrica superó los 2.000 megavatios diarios —más del 60% de la demanda—, hay 3,6 millones de personas sin abastecimiento de agua sobre una población total de 9,4 millones, la víspera de 1.600 panaderías estatales unas 890 no funcionaron por falta de harina –lo que afectó a cuatro millones de habitantes— y el transporte urbano está funcionando al 6%.

"Un socialismo... que no pueda producir, que no pueda pagar a sus maestros y médicos, no es socialismo. Y no podemos estar hablando de justicia social si no tenemos una economía que apoye esa justicia social, si no ese sueño se desvanece. Y sencillamente para seguir soñando, para seguir teniendo realizaciones, (el socialismo) hay que transformarlo", dijo el gobernante.

El programa radial de una hora llamado "Criterio Compartido" fue presentado como un espacio "para construir consensos y aportar desde la participación ciudadana" y se transmitirá en miércoles alternos, informó una locutora.

A diferencia de gobernantes de otros países que tienen espacios en medios o las legendarias comparecencias diarias del fallecido expresidente cubano Fidel Castro, Díaz-Canel no suele aparecer más que en los informativos oficiales.

Su última incursión en la comunicación fue a través de un podcast televisado en 2024. El mandatario tampoco cuenta con una agenda pública.