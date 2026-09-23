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Patrimonio de Dolly Parton acusa a sobrino por amenazas violentas

La entidad She´s Alive tomó medidas legales tras conductas amenazantes de Seaver.

Por AP

Septiembre 23, 2026 02:29 p.m.
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Patrimonio de Dolly Parton acusa a sobrino por amenazas violentas
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      El patrimonio de Dolly Parton acusó al sobrino del ícono de la música country de amenazar con violencia y destruir el legado y el imperio empresarial de su tía, y también pidió a un juez que le ordene mantenerse alejado de sus empleados y de los asuntos comerciales.

      Patrimonio Dolly Parton acusa sobrino amenazas

      Los documentos judiciales presentados el martes en Nashville ofrecen las primeras señales de discordia en un proceso sucesorio cuidadosamente gestionado de una de las personalidades más queridas de la música.

      Bryan Seaver, propietario de una empresa que proporcionó el equipo de seguridad de Parton y a quien la estrella eligió personalmente para anunciar el mes pasado su muerte por cáncer, no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en el que se le solicitaban comentarios.

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      En la solicitud de orden de restricción temporal presentada por She's Alive, la entidad que administra y protege la propiedad profesional y los negocios de Parton, y en otros documentos judiciales, se afirma que Seaver envió mensajes cada vez más amenazantes durante las últimas semanas. She's Alive está dirigida por Danny Nozell, el mánager de Parton desde hace mucho tiempo.

      She´s Alive despide Bryan Seaver tras amenazas

      La semana pasada, "She's Alive" despidió a Seaver y a Squadron Augmented Protection Services, señalando que su "conducta aterrorizante hizo insostenible su continuidad", según los documentos judiciales.

      Los documentos judiciales muestran una serie de mensajes de texto y correos electrónicos que, según She's Alive, fueron enviados por Seaver a partir de poco antes de la muerte de Parton. Los mensajes comienzan con amenazas de destruir la marca y describen a Seaver regodeándose en su nueva fama y llamándose a sí mismo un "traficante internacional de armas".

      En un mensaje escrito el 1 de septiembre e incluido en los documentos judiciales, dijo: "Voy a montar un pódcast dedicado a arruinar las alianzas de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente nos ha hecho. Va a ser genial. O que me paguen, j———".

      Seaver también afirmó que trabajó para contratistas militares privados en el extranjero durante la guerra de Irak y que utilizó esa experiencia como parte de estas amenazas, según la demanda.

      Los mensajes han provocado que el abogado de los fideicomisos y del patrimonio de Parton se retire y que empleados de She's Alive renuncien, de acuerdo con los documentos judiciales. La entidad también ha tenido que contratar seguridad privada para sus empleados, incluso en sus casas, señalan los documentos.

      La orden de restricción busca impedir que Seaver hable con o se encuentre a menos de 1.000 pies (304 metros) de empleados, abogados y socios comerciales de She's Alive. También pretende evitar que interfiera en sus relaciones comerciales.

      Parton escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You", que acumularon en total más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea.

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