Vuelca autobús escolar en Uganda; mueren 20 niños

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KAMPALA, Uganda.- Un autobús escolar que transportaba a alumnos de primaria de regreso de una excursión educativa a una pintoresca catarata en Uganda salió de la carretera y volcó, matando al menos a 20 niños y un adulto y dejando al menos a nueve niños en estado crítico, informó el viernes la policía y un funcionario del gobierno.

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, cuando el vehículo regresaba de una visita a las cataratas Sipi, en la misma región, señaló la Fuerza de Policía de Uganda en un comunicado en X.

Los sobrevivientes, entre los que había tres adultos y varios niños, fueron trasladados a varios hospitales, según la policía. Más de 28 niños estaban siendo atendidos en hospitales, nueve de ellos en estado crítico, detalló en X el ministro ugandés de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi.

El adulto entre las 21 personas que murieron parecía ser el fundador y director de la escuela, dijo Barugahara.

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Un video de la Cruz Roja de Uganda mostraba los cuerpos de las víctimas en medio y alrededor de los restos cuando la gente llegaba para ayudar tras el siniestro nocturno. Algunos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en una camioneta, de acuerdo con el video proporcionado a The Associated Press.

El ministro de Educación, John Muyingo, dijo que el gobierno había suspendido todas las excursiones y recorridos escolares en todo el país de alrededor de 45 millones de habitantes en respuesta a la tragedia.

El autobús pertenecía a la King David Junior School, una escuela primaria ubicada en la capital, Kampala.