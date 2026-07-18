logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Vuelca autobús escolar en Uganda; mueren 20 niños

El vehículo se salió de la carretera y volcó; un adulto también falleció

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca autobús escolar en Uganda; mueren 20 niños
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      KAMPALA, Uganda.- Un autobús escolar que transportaba a alumnos de primaria de regreso de una excursión educativa a una pintoresca catarata en Uganda salió de la carretera y volcó, matando al menos a 20 niños y un adulto y dejando al menos a nueve niños en estado crítico, informó el viernes la policía y un funcionario del gobierno.

      El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, cuando el vehículo regresaba de una visita a las cataratas Sipi, en la misma región, señaló la Fuerza de Policía de Uganda en un comunicado en X.

      Los sobrevivientes, entre los que había tres adultos y varios niños, fueron trasladados a varios hospitales, según la policía. Más de 28 niños estaban siendo atendidos en hospitales, nueve de ellos en estado crítico, detalló en X el ministro ugandés de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi.

      El adulto entre las 21 personas que murieron parecía ser el fundador y director de la escuela, dijo Barugahara.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un video de la Cruz Roja de Uganda mostraba los cuerpos de las víctimas en medio y alrededor de los restos cuando la gente llegaba para ayudar tras el siniestro nocturno. Algunos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en una camioneta, de acuerdo con el video proporcionado a The Associated Press.

      El ministro de Educación, John Muyingo, dijo que el gobierno había suspendido todas las excursiones y recorridos escolares en todo el país de alrededor de 45 millones de habitantes en respuesta a la tragedia.

      El autobús pertenecía a la King David Junior School, una escuela primaria ubicada en la capital, Kampala.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU
        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU

        Lidera Musk listado de Forbes sobre multimillonarios inmigrantes en EU

        SLP

        EFE

        India es el país con más personas en esa condición en ese país

        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes
        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes

        EU devuelve notas diplomáticas de México sobre trato a migrantes

        SLP

        El Universal

        Recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre"

        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz
        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz

        EEUU intensifica ataques a infraestructura en Irán y estrecho de Ormuz

        SLP

        AP

        El conflicto por el control del estrecho de Ormuz ha elevado el precio del petróleo y provocado bajas en ambos bandos.

        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial
        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial

        Humo de incendios en Canadá genera dudas sobre final del Mundial

        SLP

        El Universal

        Presidente Trump responsabiliza a Canadá por contaminación que podría afectar a jugadores y aficionados en la final del Mundial.