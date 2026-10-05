Yemen va contra hutíes

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Saná, Yemen.- El Ejército del Yemen anunció este domingo el inicio de "una gran ofensiva" militar para recuperar el territorio controlado por los hutíes, restaurar las instituciones estatales y poner fin al control que el grupo ejerce sobre partes del país.

El portavoz castrense yemení, Majid al Nuzaili, dijo en un discurso televisado que las Fuerzas Armadas yemeníes han iniciado lo que denominó la "batalla por la liberación", bajo las órdenes del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y comandante en jefe, Rashad al Alimi.

El líder del Gobierno yemení había ordenado operaciones militares para recuperar los territorios restantes en manos de los hutíes.

Asimismo, el portavoz militar instó a los combatientes hutíes a deponer las armas y regresar a sus hogares, asegurando que el Gobierno les ofrece un "retorno seguro" y un lugar en el Yemen si abandonan el grupo.

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"La campaña militar refleja la responsabilidad constitucional y moral del Gobierno de proteger al Yemen y a su pueblo, y que continuará con el objetivo de restaurar la autoridad estatal y garantizar la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho", añadió.

Los rebeldes hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida por una campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí -país que lidera la coalición internacional contra los hutíes desde que tomaron la capital Saná en 2014- y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos.